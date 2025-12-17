https://noticiaslatam.lat/20251217/por-que-eeuu-y-la-ue-no-pueden-concordar-la-paz-en-ucrania-1169513519.html

Por qué EEUU y la UE no pueden concordar la paz en Ucrania

Por qué EEUU y la UE no pueden concordar la paz en Ucrania

Sputnik Mundo

Washington presiona y Kiev parece ceder. La última ronda de negociaciones por la paz en Ucrania lo dejan claro: EEUU y la UE no concuerdan en los principales... 17.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-17T15:00+0000

2025-12-17T15:00+0000

2025-12-17T15:10+0000

de moscú a la habana

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/11/1169513879_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ecf21943277581d358eabea23cfaa58a.jpg

En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre:

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Por qué EEUU y la UE no pueden concordar la paz en Ucrania Sputnik Mundo Por qué EEUU y la UE no pueden concordar la paz en Ucrania 2025-12-17T15:00+0000 true PT29M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

видео