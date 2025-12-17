https://noticiaslatam.lat/20251217/por-que-eeuu-y-la-ue-no-pueden-concordar-la-paz-en-ucrania-1169513519.html
Por qué EEUU y la UE no pueden concordar la paz en Ucrania
Por qué EEUU y la UE no pueden concordar la paz en Ucrania
Washington presiona y Kiev parece ceder. La última ronda de negociaciones por la paz en Ucrania lo dejan claro: EEUU y la UE no concuerdan en los principales...
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre:
Por qué EEUU y la UE no pueden concordar la paz en Ucrania
Por qué EEUU y la UE no pueden concordar la paz en Ucrania
Por qué EEUU y la UE no pueden concordar la paz en Ucrania
15:00 GMT 17.12.2025 (actualizado: 15:10 GMT 17.12.2025)
Washington presiona y Kiev parece ceder. La última ronda de negociaciones por la paz en Ucrania lo dejan claro: EEUU y la UE no concuerdan en los principales puntos del futuro acuerdo, pero el régimen de Zelenski finalmente está siendo doblegado por la Administración Trump, aunque busca en la UE alternativas para escurrirse.
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre:
00:00
Introducción del programa
02:00
Sobre los encuentros de paz en torno a Ucrania
06:07
Cómo ve Rusia las "garantías de seguridad" de la OTAN a Ucrania
07:15
Las condiciones mínimas de Rusia para el fin del conflicto
10:20
Por qué la Administración Trump accede a las condiciones rusas
12:35
Por qué Moscú no ve en las próximas elecciones en Ucrania el fin del conflicto
18:16
Sobre el Día de Conmemoración de los Periodistas Caídos en Servicio