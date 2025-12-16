https://noticiaslatam.lat/20251216/proyectan-un-crecimiento-del-24-del-pib-en-america-latina-y-el-caribe-para-2025-1169483088.html

Proyectan un crecimiento del 2,4% del PIB en América Latina y el Caribe para 2025

Proyectan un crecimiento del 2,4% del PIB en América Latina y el Caribe para 2025

La economía de la región latinoamericana y caribeña se expandirá 2,4% este año y 2,3% el próximo, revelan los datos divulgados por la Comisión Económica para... 16.12.2025

En el desglose, CEPAL explicó que América del Sur crecerá 2,9% este año, impulsada por las economías de Argentina, Bolivia y Ecuador, que registraron contracciones el año pasado, y para 2026 se proyecta que la subregión registrará un alza de 2,4%.En Centroamérica, la expansión en 2025 será de 2,6%, afectada por el debilitamiento de la demanda de Estados Unidos, y en 2026 se espera una mejora hacia un 3%.Para el Caribe se espera un crecimiento de un 5,5% en 2025 y un 8,2% en 2026, con buen desempeño en las actividades petroleras, el turismo y la construcción, aunque CEPAL advirtió que la subregión presenta una elevada exposición a desastres naturales, lo que condiciona su capacidad de crecer.En materia de crecimiento del empleo, el organismo señaló que este perderá impulso, pasando de una expansión de 2% en 2024 a 1,5% en 2025 y 1,3% en 2026.Por último, los pronósticos de la inflación regional advierten que la región alcanzará una mediana de 3% en 2026, superior al 2,4%, estimado para el cierre de 2025.

