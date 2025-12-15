La Alianza Bolivariana demanda el "cese inmediato de toda amenaza militar" en América Latina

El encuentro, que se llevó a cabo de forma virtual, se da en el marco del aniversario número 21 de la creación del mecanismo de integración regional.El bloque también rechazó la recién publicada estrategia de Seguridad Nacional de EEUU, al considerar que la misma está orientada "a reafirmar y hacer cumplir la obsoleta e históricamente derrotada doctrina Monroe".El bloque también reconoció los avances de los programas Agroalba y Alba azul, orientados a incrementar los niveles de soberanía alimentaria y productiva de los países de la Alianza."Celebramos el inicio de las operaciones del barco del ALBA, como parte de la ejecución de la agenda estratégica 2030 del ALBA, constituye una herramienta fundamental para la cooperación y la promoción del comercio justo y un insumo invaluable", indicó el bloque.El ALBA acordó la activación de nuevos mecanismos permanentes de cooperación social, política, y cultural para fortalecer la cohesión del bloque.En su declaración, el bloque aprobó la creación de una misión, integrada por los países de la Alianza, para brindarle apoyo a Cuba ante la emergencia que enfrenta la isla por fallas del servicio eléctrico.Asimismo, el bloque demandó la exclusión de Cuba de "la arbitraria y espuria", lista de países supuestamente patrocinadoras del terrorismo que elabora el departamento de Estado de los EEUU.El ALBA-TCP está integrada por Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua, la Mancomunidad de Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Granada.El bloque surgió el 14 de diciembre de 2004 por iniciativa de los entonces presidentes de Cuba, Fidel Castro (1926-2016), y de Venezuela, Hugo Chávez (1954-2013).La Alianza es una plataforma de integración de los países de América Latina y el Caribe, que pone énfasis en la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación.Es un bloque político, económico y social en defensa de la independencia, la autodeterminación y la identidad de los pueblos que la integran.
Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) exigieron el 'cese inmediato' de toda amenaza militar contra cualquier país de América Latina, en el contexto de la XXV Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del bloque.
"Demandamos el cese inmediato de toda amenaza militar contra cualquier país de nuestra América y reiteramos la plena vigencia de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz aprobada en la segunda cumbre en La Habana, Cuba, en enero de 2014", señaló la declaración final de la cumbre, leída por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a través del canal estatal Venezolana de Televisión.
El encuentro, que se llevó a cabo de forma virtual, se da en el marco del aniversario número 21 de la creación del mecanismo de integración regional.
El bloque también rechazó la recién publicada estrategia de Seguridad Nacional de EEUU, al considerar que la misma está orientada "a reafirmar y hacer cumplir la obsoleta e históricamente derrotada doctrina Monroe".
"Condenamos el acto de piratería cometido por el Gobierno de EEUU al asaltar y confiscar ilegalmente un buque petrolero venezolano en el mar Caribe. Este hecho viola el derecho internacional y ataca la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela", señaló el documento.
El bloque también reconoció los avances de los programas Agroalba y Alba azul, orientados a incrementar los niveles de soberanía alimentaria y productiva de los países de la Alianza.
"Celebramos el inicio de las operaciones del barco del ALBA, como parte de la ejecución de la agenda estratégica 2030 del ALBA, constituye una herramienta fundamental para la cooperación y la promoción del comercio justo y un insumo invaluable", indicó el bloque.
El ALBA acordó la activación de nuevos mecanismos permanentes de cooperación social, política, y cultural para fortalecer la cohesión del bloque.
"Esto incluye la creación del circuito de formación comunal para el intercambio de saberes y liderazgo y la formalización de una fuerza de tarea para respuesta coordinada ante desastres naturales", señaló.
En su declaración, el bloque aprobó la creación de una misión, integrada por los países de la Alianza, para brindarle apoyo a Cuba ante la emergencia que enfrenta la isla por fallas del servicio eléctrico.
"Aprobamos la creación de la misión internacional de energía y electricidad conformada por los países del ALBA y otros países de la región y fuera de la región con la intención de apoyar a la hermana República de Cuba en la restitución total de la energía eléctrica en este hermano país", puntualizó el texto.
Asimismo, el bloque demandó la exclusión de Cuba de "la arbitraria y espuria", lista de países supuestamente patrocinadoras del terrorismo que elabora el departamento de Estado de los EEUU.
El ALBA-TCP está integrada por Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua, la Mancomunidad de Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Granada.
El bloque surgió el 14 de diciembre de 2004 por iniciativa de los entonces presidentes de Cuba, Fidel Castro (1926-2016), y de Venezuela, Hugo Chávez (1954-2013).
La Alianza es una plataforma de integración de los países de América Latina y el Caribe, que pone énfasis en la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación.
Es un bloque político, económico y social en defensa de la independencia, la autodeterminación y la identidad de los pueblos que la integran.
