La Alianza Bolivariana demanda el "cese inmediato de toda amenaza militar" en América Latina

La Alianza Bolivariana demanda el "cese inmediato de toda amenaza militar" en América Latina

El encuentro, que se llevó a cabo de forma virtual, se da en el marco del aniversario número 21 de la creación del mecanismo de integración regional.El bloque también rechazó la recién publicada estrategia de Seguridad Nacional de EEUU, al considerar que la misma está orientada "a reafirmar y hacer cumplir la obsoleta e históricamente derrotada doctrina Monroe".El bloque también reconoció los avances de los programas Agroalba y Alba azul, orientados a incrementar los niveles de soberanía alimentaria y productiva de los países de la Alianza."Celebramos el inicio de las operaciones del barco del ALBA, como parte de la ejecución de la agenda estratégica 2030 del ALBA, constituye una herramienta fundamental para la cooperación y la promoción del comercio justo y un insumo invaluable", indicó el bloque.El ALBA acordó la activación de nuevos mecanismos permanentes de cooperación social, política, y cultural para fortalecer la cohesión del bloque.En su declaración, el bloque aprobó la creación de una misión, integrada por los países de la Alianza, para brindarle apoyo a Cuba ante la emergencia que enfrenta la isla por fallas del servicio eléctrico.Asimismo, el bloque demandó la exclusión de Cuba de "la arbitraria y espuria", lista de países supuestamente patrocinadoras del terrorismo que elabora el departamento de Estado de los EEUU.El ALBA-TCP está integrada por Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua, la Mancomunidad de Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Granada.El bloque surgió el 14 de diciembre de 2004 por iniciativa de los entonces presidentes de Cuba, Fidel Castro (1926-2016), y de Venezuela, Hugo Chávez (1954-2013).La Alianza es una plataforma de integración de los países de América Latina y el Caribe, que pone énfasis en la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación.Es un bloque político, económico y social en defensa de la independencia, la autodeterminación y la identidad de los pueblos que la integran.

