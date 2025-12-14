https://noticiaslatam.lat/20251214/aniversario-de-santa-ines-y-balonmano-para-abuelas-bolivianas-entre-las-fotos-de-la-semana-1169378893.html

Aniversario de Santa Inés y balonmano para abuelas bolivianas, entre las fotos de la semana

Aniversario de Santa Inés y balonmano para abuelas bolivianas, entre las fotos de la semana

Sputnik Mundo

Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. El 166.º aniversario de la... 14.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-14T09:03+0000

2025-12-14T09:03+0000

2025-12-14T09:03+0000

multimedia

📷 fotos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0d/1169379062_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cae31f23cc590b8c34f8198965c75edc.jpg

Sputnik te muestra las imágenes más impactantes tomadas por los corresponsales internacionales.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

фото, 📷 fotos