Aniversario de Santa Inés y balonmano para abuelas bolivianas, entre las fotos de la semana
Modelos presentan los diseños a bordo de barcos pesqueros frente a la isla de Ngor durante la 23.ª Semana de la Moda de Dakar organizada por la diseñadora senegalés-francesa Adama Ndiaye, fundadora de la marca Adama París.
Modelos presentan los diseños a bordo de barcos pesqueros frente a la isla de Ngor durante la 23.ª Semana de la Moda de Dakar organizada por la diseñadora senegalés-francesa Adama Ndiaye, fundadora de la marca Adama París.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, baila en el escenario durante una marcha conmemorativa del 166.º aniversario de la batalla de Santa Inés.
La batalla fue librada el 10 de diciembre de 1859, marcó un punto de inflexión en la Guerra Federal de Venezuela entre las fuerzas federalistas y las fuerzas gubernamentales conservadoras.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, baila en el escenario durante una marcha conmemorativa del 166.º aniversario de la batalla de Santa Inés.
La batalla fue librada el 10 de diciembre de 1859, marcó un punto de inflexión en la Guerra Federal de Venezuela entre las fuerzas federalistas y las fuerzas gubernamentales conservadoras.
Los agricultores vuelcan un automóvil de Policía durante enfrentamientos con agentes de seguridad que bloquean su marcha hacia el Aeropuerto Internacional de La Canea en Creta en medio de protestas contra el retraso de los subsidios agrícolas de la UE, Grecia.
Los agricultores vuelcan un automóvil de Policía durante enfrentamientos con agentes de seguridad que bloquean su marcha hacia el Aeropuerto Internacional de La Canea en Creta en medio de protestas contra el retraso de los subsidios agrícolas de la UE, Grecia.
Las abuelas bolivianas calientan antes de un partido de balonmano.
Las abuelas bolivianas calientan antes de un partido de balonmano.
Un sobreviviente arrastra una bolsa con pertenencias rescatadas a través del barro en una zona afectada por las inundaciones repentinas en la isla de Sumatra, Indonesia.
Un sobreviviente arrastra una bolsa con pertenencias rescatadas a través del barro en una zona afectada por las inundaciones repentinas en la isla de Sumatra, Indonesia.
Un hombre tailandés que huye de los enfrentamientos entre soldados tailandeses y camboyanos usa un teléfono móvil mientras se refugia en la provincia de Buri Ram.
Un hombre tailandés que huye de los enfrentamientos entre soldados tailandeses y camboyanos usa un teléfono móvil mientras se refugia en la provincia de Buri Ram.
El espectáculo multimedia Chaikovski en la Plaza del Palacio de Invierno en la ciudad rusa de San Petersburgo.
Este espectáculo de mapping, dedicado al 185.º aniversario del nacimiento del compositor ruso Piotr Chaikovski, se celebra en el marco del festival El País de la Luz.
El espectáculo multimedia Chaikovski en la Plaza del Palacio de Invierno en la ciudad rusa de San Petersburgo.
Este espectáculo de mapping, dedicado al 185.º aniversario del nacimiento del compositor ruso Piotr Chaikovski, se celebra en el marco del festival El País de la Luz.
El diácono Mario René García bendice a Marcial Martínez, quien mira a través de la ventana de su casa durante una procesión que celebra la festividad de la patrona de Paraguay, Nuestra Señora de Caacupé, conocida popularmente como la Virgen Azul, en Buenos Aires, Argentina.
El diácono Mario René García bendice a Marcial Martínez, quien mira a través de la ventana de su casa durante una procesión que celebra la festividad de la patrona de Paraguay, Nuestra Señora de Caacupé, conocida popularmente como la Virgen Azul, en Buenos Aires, Argentina.
En vísperas del Día de San Nicolás, los participantes de natación bajaron el río Mosela con antorchas. Alrededor de 100 hombres y mujeres se adentraron en el río a las afueras de la ciudad de Bernkastel-Kues y nadaron hasta el casco antiguo, donde emergieron entre los aplausos de numerosos espectadores, Alemania.
En vísperas del Día de San Nicolás, los participantes de natación bajaron el río Mosela con antorchas. Alrededor de 100 hombres y mujeres se adentraron en el río a las afueras de la ciudad de Bernkastel-Kues y nadaron hasta el casco antiguo, donde emergieron entre los aplausos de numerosos espectadores, Alemania.
El guardaparques José Vallejos se encuentra junto a huellas fosilizadas de dinosaurios en el área de Carreras Pampa del Parque Nacional Torotoro, al norte de Potosí, Bolivia.
El guardaparques José Vallejos se encuentra junto a huellas fosilizadas de dinosaurios en el área de Carreras Pampa del Parque Nacional Torotoro, al norte de Potosí, Bolivia.
Un peregrino se arrastra hacia el Santuario de Nuestra Señora Purísima de Lo Vásquez durante la celebración anual de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, en la ciudad de Valparaíso, Chile.
Un peregrino se arrastra hacia el Santuario de Nuestra Señora Purísima de Lo Vásquez durante la celebración anual de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, en la ciudad de Valparaíso, Chile.
Manifestantes portan banderas y pancartas durante una manifestación desde la Plaza Rossio hasta el Parlamento portugués durante la huelga general del 11 de diciembre de 2025 en Lisboa, Portugal.
Los sindicatos CGTP (Confederación General de los Trabajadores Portugueses) y UGT (Unión General de Trabajadores) convocaron una huelga general de 24 horas en Portugal en respuesta a la reforma laboral propuesta por el Gobierno. Esta afecta a diversos sectores, desde el transporte hasta la sanidad, la educación y los servicios públicos, y su impacto económico podría ascender a entre 600 y 700 millones de euros.
Manifestantes portan banderas y pancartas durante una manifestación desde la Plaza Rossio hasta el Parlamento portugués durante la huelga general del 11 de diciembre de 2025 en Lisboa, Portugal.
Los sindicatos CGTP (Confederación General de los Trabajadores Portugueses) y UGT (Unión General de Trabajadores) convocaron una huelga general de 24 horas en Portugal en respuesta a la reforma laboral propuesta por el Gobierno. Esta afecta a diversos sectores, desde el transporte hasta la sanidad, la educación y los servicios públicos, y su impacto económico podría ascender a entre 600 y 700 millones de euros.
Los tamborileros de Whitby Trommel Fiends tocan cerca de los huesos de ballena durante el evento Whitby Krampus.
Krampus es una criatura mística del folclore austriaco. Esta criatura con cuernos suele representarse como una cabra con pelo largo y negro y lengua afilada. Se dice que Krampus acompaña a San Nicolás en sus rondas previas a la Navidad para castigar a los niños traviesos. La leyenda de Krampus es venerada en muchos países europeos, pero el evento Whitby Krampus es el primero de este tipo que se celebra en el Reino Unido.
Los tamborileros de Whitby Trommel Fiends tocan cerca de los huesos de ballena durante el evento Whitby Krampus.
Krampus es una criatura mística del folclore austriaco. Esta criatura con cuernos suele representarse como una cabra con pelo largo y negro y lengua afilada. Se dice que Krampus acompaña a San Nicolás en sus rondas previas a la Navidad para castigar a los niños traviesos. La leyenda de Krampus es venerada en muchos países europeos, pero el evento Whitby Krampus es el primero de este tipo que se celebra en el Reino Unido.
Los escultores trabajan en un muñeco de nieve gigante en la pintoresca Isla del Sol en China.
El muñeco de nieve, de más de 20 metros de altura, está casi terminado.
Los escultores trabajan en un muñeco de nieve gigante en la pintoresca Isla del Sol en China.
El muñeco de nieve, de más de 20 metros de altura, está casi terminado.
La iglesia de María Santísima de la Esperanza Macarena tras su restauración en la basílica de María Santísima de la Esperanza Macarena, Sevilla, España.
La iglesia de María Santísima de la Esperanza Macarena tras su restauración en la basílica de María Santísima de la Esperanza Macarena, Sevilla, España.
Palestinos viajan por una calle inundada después de una tormenta, en la ciudad de Gaza.
Palestinos viajan por una calle inundada después de una tormenta, en la ciudad de Gaza.
Los actores actúan durante el ensayo general de la ópera del compositor italiano Ennio Morricone, Partenope, en el Teatro San Carlo, en Nápoles, Italia.
Los actores actúan durante el ensayo general de la ópera del compositor italiano Ennio Morricone, Partenope, en el Teatro San Carlo, en Nápoles, Italia.
El actor y cineasta estadounidense Sylvester Stallone muestra a los músicos Gene Simmons y Paul Stanley, miembros de la banda Kiss, su medalla del Kennedy Center Honors que tiene el nombre de Peter Criss, otro miembro de Kiss, en la Oficina Oval de la Casa Blanca.
El actor y cineasta estadounidense Sylvester Stallone muestra a los músicos Gene Simmons y Paul Stanley, miembros de la banda Kiss, su medalla del Kennedy Center Honors que tiene el nombre de Peter Criss, otro miembro de Kiss, en la Oficina Oval de la Casa Blanca.
Un hombre sostiene a su mascota Manola en un parque del barrio de Palermo mientras la gente intenta establecer un récord mundial para la mayor cantidad de golden retrievers reunidos en un parque, en Buenos Aires, Argentina.
Un hombre sostiene a su mascota Manola en un parque del barrio de Palermo mientras la gente intenta establecer un récord mundial para la mayor cantidad de golden retrievers reunidos en un parque, en Buenos Aires, Argentina.
Los turistas descansan en el bosque acuático del Parque del Humedal del Lago Luyang a principios de invierno, el 9 de diciembre de 2025, China.
Los turistas descansan en el bosque acuático del Parque del Humedal del Lago Luyang a principios de invierno, el 9 de diciembre de 2025, China.