La capital rusa se llena de luces: así luce Moscú en vísperas de las fiestas de fin de año
Iluminación navideña en la avenida Kutúzov de Moscú.
Festival 'Viaje a la Navidad' en la Plaza Manézhnaya de Moscú.
Iluminación festiva junto al Gran Circo Estatal de Moscú en la Avenida Vernadski de Moscú.
Un buzo disfrazado de Ded Moroz (Abuelo Hielo) se sumergió en el acuario marino principal del Moskvarium en la Exposición de los logros de la economía nacional (VDNJ, por sus siglas en ruso) para felicitar a los visitantes.
Decoración navideña en forma de esfera gigante en la Colina Poklónnaya.
Iluminación navideña en el territorio del edificio del Instituto de Investigación de Atención Médica de Emergencia N.V. Sklifosovski en Moscú.
Otro ángulo muestra la escala de las decoraciones del Instituto de Investigación de Atención Médica.
Visitantes en la pista de patinaje multimedia del complejo Luzhnikí en Moscú. Durante las sesiones nocturnas, se organizan espectáculos temáticos en la fachada del Gran Estadio Deportivo con tecnología de videomapping.
La campaña 'Desembarco Navideño de Ded Moroz y las Doncellas de las Nieves' en el hospital infantil de Moscú, durante la cual felicitan a los niños.
Iluminaciones festivas y decoraciones de Año Nuevo en la plaza Lubianka de Moscú.
