La capital rusa se llena de luces: así luce Moscú en vísperas de las fiestas de fin de año
La capital rusa se llena de luces: así luce Moscú en vísperas de las fiestas de fin de año
Sputnik Mundo
Moscú se convierte en un mágico sueño invernal con la llegada del Año Nuevo. Más de 4.500 instalaciones luminosas brillan en calles, hospitales y hasta en el... 13.12.2025, Sputnik Mundo
Sputnik te muestra imágenes llenas de luz y alegría para contagiarte el espíritu festivo.
🎭 arte y cultura, moscú, año nuevo

La capital rusa se llena de luces: así luce Moscú en vísperas de las fiestas de fin de año

18:37 GMT 13.12.2025 (actualizado: 18:44 GMT 13.12.2025)
Moscú se convierte en un mágico sueño invernal con la llegada del Año Nuevo. Más de 4.500 instalaciones luminosas brillan en calles, hospitales y hasta en el Moskvarium, donde buzos han montado un abeto submarino para sorprender a peces y visitantes por igual, la Plaza Roja vibra con su feria tradicional y el majestuoso árbol de Navidad principal.
Sputnik te muestra imágenes llenas de luz y alegría para contagiarte el espíritu festivo.
Iluminación navideña en la avenida Kutúzov de Moscú.

1/11
Iluminación navideña en la avenida Kutúzov de Moscú.

Chicas con el telón de fondo de las iluminaciones festivas en el centro de la capital rusa.
2/11
Chicas con el telón de fondo de las iluminaciones festivas en el centro de la capital rusa.
Festival 'Viaje a la Navidad' en la Plaza Manézhnaya de Moscú.

Festival 'Viaje a la Navidad' en la Plaza Manézhnaya de Moscú.
3/11
Festival 'Viaje a la Navidad' en la Plaza Manézhnaya de Moscú.

Iluminación festiva junto al Gran Circo Estatal de Moscú en la Avenida Vernadski de Moscú.

Iluminación festiva junto al Gran Circo Estatal de Moscú en la Avenida Vernadski de Moscú.
4/11
Iluminación festiva junto al Gran Circo Estatal de Moscú en la Avenida Vernadski de Moscú.

Un buzo disfrazado de Ded Moroz (Abuelo Hielo) se sumergió en el acuario marino principal del Moskvarium en la Exposición de los logros de la economía nacional (VDNJ, por sus siglas en ruso) para felicitar a los visitantes.

Un buzo disfrazado de Ded Moroz (Abuelo Hielo) se sumergió en el acuario marino principal del Moskvarium en la Exposición de los logros de la economía nacional (VDNJ, por sus siglas en ruso) para felicitar a los visitantes.
5/11
Un buzo disfrazado de Ded Moroz (Abuelo Hielo) se sumergió en el acuario marino principal del Moskvarium en la Exposición de los logros de la economía nacional (VDNJ, por sus siglas en ruso) para felicitar a los visitantes.

Decoración navideña en forma de esfera gigante en la Colina Poklónnaya.

Decoración navideña en forma de esfera gigante en la Colina Poklónnaya.
6/11
Decoración navideña en forma de esfera gigante en la Colina Poklónnaya.

Iluminación navideña en el territorio del edificio del Instituto de Investigación de Atención Médica de Emergencia N.V. Sklifosovski en Moscú.

Iluminación navideña en el territorio del edificio del Instituto de Investigación de Atención Médica de Emergencia N.V. Sklifosovski en Moscú.
7/11
Iluminación navideña en el territorio del edificio del Instituto de Investigación de Atención Médica de Emergencia N.V. Sklifosovski en Moscú.

Otro ángulo muestra la escala de las decoraciones del Instituto de Investigación de Atención Médica.

Otro ángulo muestra la escala de las decoraciones del Instituto de Investigación de Atención Médica.
8/11
Otro ángulo muestra la escala de las decoraciones del Instituto de Investigación de Atención Médica.

Visitantes en la pista de patinaje multimedia del complejo Luzhnikí en Moscú. Durante las sesiones nocturnas, se organizan espectáculos temáticos en la fachada del Gran Estadio Deportivo con tecnología de videomapping.

Visitantes en la pista de patinaje multimedia del complejo Luzhnikí en Moscú. Durante las sesiones nocturnas, se organizan espectáculos temáticos en la fachada del Gran Estadio Deportivo con tecnología de videomapping.
9/11
Visitantes en la pista de patinaje multimedia del complejo Luzhnikí en Moscú. Durante las sesiones nocturnas, se organizan espectáculos temáticos en la fachada del Gran Estadio Deportivo con tecnología de videomapping.

La campaña 'Desembarco Navideño de Ded Moroz y las Doncellas de las Nieves' en el hospital infantil de Moscú, durante la cual felicitan a los niños.

La campaña 'Desembarco Navideño de Ded Moroz y las Doncellas de las Nieves' en el hospital infantil de Moscú, durante la cual felicitan a los niños.
10/11
La campaña 'Desembarco Navideño de Ded Moroz y las Doncellas de las Nieves' en el hospital infantil de Moscú, durante la cual felicitan a los niños.

Iluminaciones festivas y decoraciones de Año Nuevo en la plaza Lubianka de Moscú.

Iluminaciones festivas y decoraciones de Año Nuevo en la plaza Lubianka de Moscú.
11/11
Iluminaciones festivas y decoraciones de Año Nuevo en la plaza Lubianka de Moscú.

