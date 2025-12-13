https://noticiaslatam.lat/20251213/eeuu-saca-su-nueva-estrategia-para-subyugar-a-latinoamerica-1169354526.html

EEUU saca su nueva estrategia para subyugar a Latinoamérica

Indudablemente, son Rusia y China los "competidores no hemisféricos" que, a juzgar por la nueva Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, tanto molestan... 13.12.2025, Sputnik Mundo

nicaragua-rusia: línea directa

El documento denuncia sus actividades supuestamente "perjudiciales" en América Latina, mientras que, en realidad, lo realmente perjudicial son acciones como ataques arbitrarios en el Caribe, coinciden Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky, presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.Otros temas abordados en el pódcast son el secuestro de Europa por las mafias de la droga, la imparable expansión del comercio internacional chino, así como un valioso gesto diplomático de Nicaragua hacia Rusia.

