Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Nicaragua-Rusia: Línea directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
https://noticiaslatam.lat/20251213/eeuu-saca-su-nueva-estrategia-para-subyugar-a-latinoamerica-1169354526.html
EEUU saca su nueva estrategia para subyugar a Latinoamérica
EEUU saca su nueva estrategia para subyugar a Latinoamérica
Sputnik Mundo
Indudablemente, son Rusia y China los "competidores no hemisféricos" que, a juzgar por la nueva Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, tanto molestan... 13.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-13T15:00+0000
2025-12-13T15:00+0000
nicaragua-rusia: línea directa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0c/1169355096_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_527826018a0ecc394a6daf4d6f56bf1e.jpg
El documento denuncia sus actividades supuestamente "perjudiciales" en América Latina, mientras que, en realidad, lo realmente perjudicial son acciones como ataques arbitrarios en el Caribe, coinciden Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky, presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.Otros temas abordados en el pódcast son el secuestro de Europa por las mafias de la droga, la imparable expansión del comercio internacional chino, así como un valioso gesto diplomático de Nicaragua hacia Rusia.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
EEUU saca su nueva estrategia para subyugar a Latinoamérica
Sputnik Mundo
EEUU saca su nueva estrategia para subyugar a Latinoamérica
2025-12-13T15:00+0000
true
PT29M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0c/1169355096_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_8808aa97ac2a5960898f30972fb8a03a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

EEUU saca su nueva estrategia para subyugar a Latinoamérica

15:00 GMT 13.12.2025
© Sputnik
Síguenos en
Indudablemente, son Rusia y China los "competidores no hemisféricos" que, a juzgar por la nueva Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, tanto molestan a Washington en una región que considera su 'patio trasero'.
El documento denuncia sus actividades supuestamente "perjudiciales" en América Latina, mientras que, en realidad, lo realmente perjudicial son acciones como ataques arbitrarios en el Caribe, coinciden Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky, presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.
Otros temas abordados en el pódcast son el secuestro de Europa por las mafias de la droga, la imparable expansión del comercio internacional chino, así como un valioso gesto diplomático de Nicaragua hacia Rusia.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала