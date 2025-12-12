https://noticiaslatam.lat/20251212/de-que-hablaron-putin-y-maduro--1169355868.html
¿De qué hablaron Putin y Maduro?
¿De qué hablaron Putin y Maduro?
Sputnik Mundo
Contrario al propósito de la nueva Doctrina Monroe, presentada por EEUU, Rusia y Venezuela ni siquiera piensan en romper su alianza. En cambio, se plantean...
¿De qué hablaron Putin y Maduro?
Contrario al propósito de la nueva Doctrina Monroe, presentada por EEUU, Rusia y Venezuela ni siquiera piensan en romper su alianza. En cambio, se plantean seguir fortaleciendo sus lazos, tal y como demuestra la última conversación telefónica entre Vladímir Putin y Nicolás Maduro.
El Kremlin no solo expresó el apoyo a su aliado, sino también reafirmó la determinación de Moscú de implementar lo pactado en el Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación, señalan Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes informativos.
Otros temas del pódcast incluyen la respuesta que prepara Rusia al probable robo de sus activos en Europa, un nuevo golpe político a los republicanos en EEUU, así como el empeño de Washington por expandir la piratería en el Caribe.