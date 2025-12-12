https://noticiaslatam.lat/20251212/de-que-hablaron-putin-y-maduro--1169355868.html

¿De qué hablaron Putin y Maduro?

Contrario al propósito de la nueva Doctrina Monroe, presentada por EEUU, Rusia y Venezuela ni siquiera piensan en romper su alianza. En cambio, se plantean... 12.12.2025, Sputnik Mundo

El Kremlin no solo expresó el apoyo a su aliado, sino también reafirmó la determinación de Moscú de implementar lo pactado en el Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación, señalan Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes informativos.Otros temas del pódcast incluyen la respuesta que prepara Rusia al probable robo de sus activos en Europa, un nuevo golpe político a los republicanos en EEUU, así como el empeño de Washington por expandir la piratería en el Caribe.

