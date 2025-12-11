https://noticiaslatam.lat/20251211/doctrina-monroe-20-eeuu-busca-imponer-un-vasallaje-absoluto-en-america-latina-y-el-caribe-1169310776.html
Doctrina Monroe 2.0: EEUU busca imponer un vasallaje absoluto en América Latina y el Caribe
Doctrina Monroe 2.0: EEUU busca imponer un vasallaje absoluto en América Latina y el Caribe
Avasallar —por las buenas o por las malas— a los líderes de América Latina y el Caribe, controlar sus riquezas naturales e infraestructuras clave, así como...
Asimismo, el tono del documento es especialmente duro con China, acusada por EEUU de "enriquecerse" y volverse tan poderosa como para llegar a estar en la misma liga que la potencia norteamericana, señalan Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Insurgentes y Tverskaya de Sin Línea y Sputnik Mundo.Otro tema del pódcast es la autocrítica que debería hacer la izquierda en varios países de América Latina, entre ellos Chile, donde todo apunta a la victoria de un candidato derechista —que simpatiza con la figura de Augusto Pinochet— en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Avasallar —por las buenas o por las malas— a los líderes de América Latina y el Caribe, controlar sus riquezas naturales e infraestructuras clave, así como expulsar de la región a los "competidores no hemisféricos". Así puede resumirse el capítulo latinoamericano y caribeño de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense.
Asimismo, el tono del documento es especialmente duro con China, acusada por EEUU de "enriquecerse" y volverse tan poderosa como para llegar a estar en la misma liga que la potencia norteamericana, señalan Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Insurgentes y Tverskaya de Sin Línea y Sputnik Mundo.
Otro tema del pódcast es la autocrítica que debería hacer la izquierda en varios países de América Latina, entre ellos Chile, donde todo apunta a la victoria de un candidato derechista —que simpatiza con la figura de Augusto Pinochet— en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.