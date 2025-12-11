https://noticiaslatam.lat/20251211/doctrina-monroe-20-eeuu-busca-imponer-un-vasallaje-absoluto-en-america-latina-y-el-caribe-1169310776.html

Doctrina Monroe 2.0: EEUU busca imponer un vasallaje absoluto en América Latina y el Caribe

Avasallar —por las buenas o por las malas— a los líderes de América Latina y el Caribe, controlar sus riquezas naturales e infraestructuras clave, así como... 11.12.2025, Sputnik Mundo

Asimismo, el tono del documento es especialmente duro con China, acusada por EEUU de "enriquecerse" y volverse tan poderosa como para llegar a estar en la misma liga que la potencia norteamericana, señalan Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Insurgentes y Tverskaya de Sin Línea y Sputnik Mundo.Otro tema del pódcast es la autocrítica que debería hacer la izquierda en varios países de América Latina, entre ellos Chile, donde todo apunta a la victoria de un candidato derechista —que simpatiza con la figura de Augusto Pinochet— en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

