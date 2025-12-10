Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251210/el-problema-lo-tienen-en-su-propia-casa-ortega-llama-a-que-eeuu-combata-el-narcotrafico-en-su-1169263849.html
"El problema lo tienen en su propia casa": Ortega llama a que EEUU combata el narcotráfico en su territorio
"El problema lo tienen en su propia casa": Ortega llama a que EEUU combata el narcotráfico en su territorio
Sputnik Mundo
Daniel Ortega, copresidente de Nicaragua, afirmó que el combate al narcotráfico debe centrarse en el territorio estadounidense y no en operaciones militares en... 10.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-10T02:48+0000
2025-12-10T02:48+0000
américa latina
daniel ortega
nicolás maduro
eeuu
nicaragua
seguridad
mar caribe
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0a/1169264191_0:0:2519:1418_1920x0_80_0_0_41fcdc6ca613660c7566082171104e77.jpg
El mandatario criticó el despliegue de fuerzas navales y aéreas de EEUU en el Caribe, al asegurar que estas acciones no han frenado el flujo de drogas hacia su principal mercado. "La droga sigue llegando a los Estados Unidos, porque ahí está el gran consumidor", sostuvo.Asimismo, reiteró su condena a la Administración norteamericana por el hundimiento de pequeñas embarcaciones por presuntamente traficar estupefacientes, sin que hasta el momento se hayan probado dichas acusaciones. Expresó su solidaridad con el Gobierno de Nicolás Maduro y advirtió que EEUU "se equivoca amenazando a pueblos latinoamericanos".El copresidente nicaragüense insistió en que la solución al narcotráfico debe comenzar con controles internos en Estados Unidos, incluyendo la supervisión de barrios, fronteras y el sistema financiero donde, señaló, se lava el dinero del narcotráfico."Para controlar, controlar los barrios de los Estados Unidos, de las ciudades norteamericanas, donde se distribuye la droga, donde se vende la droga, donde se hace negocio con la droga, donde hay bandas por todos lados, y luego cayéndole a los grandes bancos donde los que comercializan la droga en los Estados Unidos colocan la plata. Y ahí tienen millones de millones, suficientes como para poder utilizarlos para poner orden en los Estados Unidos", afirmó el copresidente.Durante un acto oficial en Managua, Ortega también mencionó el impacto del fentanilo, droga fabricada en Norteamérica y Europa, como evidencia de que el problema principal se origina fuera de América Latina.Ante los altos del Ejército de Nicaragua y nuevos licenciados en carreras militares, concluyó que la región continúa apostando por la paz y rechazó cualquier forma de presión militar externa.
https://noticiaslatam.lat/20251209/1169253960.html
https://noticiaslatam.lat/20251209/1169252113.html
eeuu
nicaragua
mar caribe
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Marcela Rivera
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144554922_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3ad7b27f8e4e48cbe50ba2d8470f9896.jpg
Marcela Rivera
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144554922_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3ad7b27f8e4e48cbe50ba2d8470f9896.jpg
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0a/1169264191_0:0:2519:1890_1920x0_80_0_0_eb42fc264d8a694a27b74e6ce0765290.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
daniel ortega, nicolás maduro, eeuu, nicaragua, seguridad, mar caribe
daniel ortega, nicolás maduro, eeuu, nicaragua, seguridad, mar caribe

"El problema lo tienen en su propia casa": Ortega llama a que EEUU combata el narcotráfico en su territorio

02:48 GMT 10.12.2025
© Foto : Cortesía de la Presidencia de NicaraguaDaniel Ortega, copresidente de Nicaragua
Daniel Ortega, copresidente de Nicaragua - Sputnik Mundo, 1920, 10.12.2025
© Foto : Cortesía de la Presidencia de Nicaragua
Síguenos en
- Sputnik Mundo
Marcela Rivera
Desde Nicaragua
Todos los artículos
Daniel Ortega, copresidente de Nicaragua, afirmó que el combate al narcotráfico debe centrarse en el territorio estadounidense y no en operaciones militares en el mar Caribe, las cuales calificó como "una amenaza para la estabilidad regional" y, en particular, para Venezuela.

"El problema lo tienen en su propia casa… ahí están los que todos los días compran la droga, ahí están los que todos los días están vendiendo la droga", declaró, al señalar que la estrategia de Washington "no resuelve nada" mientras mantenga su enfoque hacia el exterior.

El mandatario criticó el despliegue de fuerzas navales y aéreas de EEUU en el Caribe, al asegurar que estas acciones no han frenado el flujo de drogas hacia su principal mercado. "La droga sigue llegando a los Estados Unidos, porque ahí está el gran consumidor", sostuvo.
Asimismo, reiteró su condena a la Administración norteamericana por el hundimiento de pequeñas embarcaciones por presuntamente traficar estupefacientes, sin que hasta el momento se hayan probado dichas acusaciones. Expresó su solidaridad con el Gobierno de Nicolás Maduro y advirtió que EEUU "se equivoca amenazando a pueblos latinoamericanos".
Delegados de 50 países debaten en Venezuela acerca de soberanía y paz ante la amenaza de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 09.12.2025
Delegados de 50 países debaten en Venezuela acerca de soberanía y paz ante la amenaza de EEUU
ayer, 22:32 GMT
El copresidente nicaragüense insistió en que la solución al narcotráfico debe comenzar con controles internos en Estados Unidos, incluyendo la supervisión de barrios, fronteras y el sistema financiero donde, señaló, se lava el dinero del narcotráfico.
"Para controlar, controlar los barrios de los Estados Unidos, de las ciudades norteamericanas, donde se distribuye la droga, donde se vende la droga, donde se hace negocio con la droga, donde hay bandas por todos lados, y luego cayéndole a los grandes bancos donde los que comercializan la droga en los Estados Unidos colocan la plata. Y ahí tienen millones de millones, suficientes como para poder utilizarlos para poner orden en los Estados Unidos", afirmó el copresidente.
Durante un acto oficial en Managua, Ortega también mencionó el impacto del fentanilo, droga fabricada en Norteamérica y Europa, como evidencia de que el problema principal se origina fuera de América Latina.
Irán expresa su apoyo a Venezuela ante las provocaciones hostiles de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 09.12.2025
América Latina
Irán expresa su apoyo a Venezuela ante las "provocaciones hostiles" de EEUU
ayer, 21:10 GMT
Ante los altos del Ejército de Nicaragua y nuevos licenciados en carreras militares, concluyó que la región continúa apostando por la paz y rechazó cualquier forma de presión militar externa.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала