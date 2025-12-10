"El problema lo tienen en su propia casa": Ortega llama a que EEUU combata el narcotráfico en su territorio

El mandatario criticó el despliegue de fuerzas navales y aéreas de EEUU en el Caribe, al asegurar que estas acciones no han frenado el flujo de drogas hacia su principal mercado. "La droga sigue llegando a los Estados Unidos, porque ahí está el gran consumidor", sostuvo.Asimismo, reiteró su condena a la Administración norteamericana por el hundimiento de pequeñas embarcaciones por presuntamente traficar estupefacientes, sin que hasta el momento se hayan probado dichas acusaciones. Expresó su solidaridad con el Gobierno de Nicolás Maduro y advirtió que EEUU "se equivoca amenazando a pueblos latinoamericanos".El copresidente nicaragüense insistió en que la solución al narcotráfico debe comenzar con controles internos en Estados Unidos, incluyendo la supervisión de barrios, fronteras y el sistema financiero donde, señaló, se lava el dinero del narcotráfico."Para controlar, controlar los barrios de los Estados Unidos, de las ciudades norteamericanas, donde se distribuye la droga, donde se vende la droga, donde se hace negocio con la droga, donde hay bandas por todos lados, y luego cayéndole a los grandes bancos donde los que comercializan la droga en los Estados Unidos colocan la plata. Y ahí tienen millones de millones, suficientes como para poder utilizarlos para poner orden en los Estados Unidos", afirmó el copresidente.Durante un acto oficial en Managua, Ortega también mencionó el impacto del fentanilo, droga fabricada en Norteamérica y Europa, como evidencia de que el problema principal se origina fuera de América Latina.Ante los altos del Ejército de Nicaragua y nuevos licenciados en carreras militares, concluyó que la región continúa apostando por la paz y rechazó cualquier forma de presión militar externa.
Daniel Ortega, copresidente de Nicaragua, afirmó que el combate al narcotráfico debe centrarse en el territorio estadounidense y no en operaciones militares en el mar Caribe, las cuales calificó como "una amenaza para la estabilidad regional" y, en particular, para Venezuela.
"El problema lo tienen en su propia casa… ahí están los que todos los días compran la droga, ahí están los que todos los días están vendiendo la droga", declaró, al señalar que la estrategia de Washington "no resuelve nada" mientras mantenga su enfoque hacia el exterior.
El mandatario criticó el despliegue de fuerzas navales y aéreas de EEUU en el Caribe, al asegurar que estas acciones no han frenado el flujo de drogas hacia su principal mercado. "La droga sigue llegando a los Estados Unidos, porque ahí está el gran consumidor", sostuvo.
Asimismo, reiteró su condena a la Administración norteamericana por el hundimiento de pequeñas embarcaciones por presuntamente traficar estupefacientes, sin que hasta el momento se hayan probado dichas acusaciones. Expresó su solidaridad con el Gobierno de Nicolás Maduro y advirtió que EEUU "se equivoca amenazando a pueblos latinoamericanos".
El copresidente nicaragüense insistió en que la solución al narcotráfico debe comenzar con controles internos en Estados Unidos, incluyendo la supervisión de barrios, fronteras y el sistema financiero donde, señaló, se lava el dinero del narcotráfico.
"Para controlar, controlar los barrios de los Estados Unidos, de las ciudades norteamericanas, donde se distribuye la droga, donde se vende la droga, donde se hace negocio con la droga, donde hay bandas por todos lados, y luego cayéndole a los grandes bancos donde los que comercializan la droga en los Estados Unidos colocan la plata. Y ahí tienen millones de millones, suficientes como para poder utilizarlos para poner orden en los Estados Unidos", afirmó el copresidente.
Durante un acto oficial en Managua, Ortega también mencionó el impacto del fentanilo, droga fabricada en Norteamérica y Europa, como evidencia de que el problema principal se origina fuera de América Latina.