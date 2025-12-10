https://noticiaslatam.lat/20251210/el-problema-lo-tienen-en-su-propia-casa-ortega-llama-a-que-eeuu-combata-el-narcotrafico-en-su-1169263849.html

"El problema lo tienen en su propia casa": Ortega llama a que EEUU combata el narcotráfico en su territorio

"El problema lo tienen en su propia casa": Ortega llama a que EEUU combata el narcotráfico en su territorio

Sputnik Mundo

Daniel Ortega, copresidente de Nicaragua, afirmó que el combate al narcotráfico debe centrarse en el territorio estadounidense y no en operaciones militares en... 10.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-10T02:48+0000

2025-12-10T02:48+0000

2025-12-10T02:48+0000

américa latina

daniel ortega

nicolás maduro

eeuu

nicaragua

seguridad

mar caribe

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0a/1169264191_0:0:2519:1418_1920x0_80_0_0_41fcdc6ca613660c7566082171104e77.jpg

El mandatario criticó el despliegue de fuerzas navales y aéreas de EEUU en el Caribe, al asegurar que estas acciones no han frenado el flujo de drogas hacia su principal mercado. "La droga sigue llegando a los Estados Unidos, porque ahí está el gran consumidor", sostuvo.Asimismo, reiteró su condena a la Administración norteamericana por el hundimiento de pequeñas embarcaciones por presuntamente traficar estupefacientes, sin que hasta el momento se hayan probado dichas acusaciones. Expresó su solidaridad con el Gobierno de Nicolás Maduro y advirtió que EEUU "se equivoca amenazando a pueblos latinoamericanos".El copresidente nicaragüense insistió en que la solución al narcotráfico debe comenzar con controles internos en Estados Unidos, incluyendo la supervisión de barrios, fronteras y el sistema financiero donde, señaló, se lava el dinero del narcotráfico."Para controlar, controlar los barrios de los Estados Unidos, de las ciudades norteamericanas, donde se distribuye la droga, donde se vende la droga, donde se hace negocio con la droga, donde hay bandas por todos lados, y luego cayéndole a los grandes bancos donde los que comercializan la droga en los Estados Unidos colocan la plata. Y ahí tienen millones de millones, suficientes como para poder utilizarlos para poner orden en los Estados Unidos", afirmó el copresidente.Durante un acto oficial en Managua, Ortega también mencionó el impacto del fentanilo, droga fabricada en Norteamérica y Europa, como evidencia de que el problema principal se origina fuera de América Latina.Ante los altos del Ejército de Nicaragua y nuevos licenciados en carreras militares, concluyó que la región continúa apostando por la paz y rechazó cualquier forma de presión militar externa.

https://noticiaslatam.lat/20251209/1169253960.html

https://noticiaslatam.lat/20251209/1169252113.html

eeuu

nicaragua

mar caribe

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Marcela Rivera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144554922_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3ad7b27f8e4e48cbe50ba2d8470f9896.jpg

Marcela Rivera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144554922_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3ad7b27f8e4e48cbe50ba2d8470f9896.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Marcela Rivera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144554922_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3ad7b27f8e4e48cbe50ba2d8470f9896.jpg

daniel ortega, nicolás maduro, eeuu, nicaragua, seguridad, mar caribe