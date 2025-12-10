https://noticiaslatam.lat/20251210/el-acuerdo-de-ecuador-con-eau-es-un-gran-paso-pero-no-es-suficiente-considera-analista--1169250609.html

El acuerdo de Ecuador con EAU "es un gran paso, pero no es suficiente", considera analista

Aunque recibió cuestionamientos por dedicar parte de su tiempo a asistir al Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi, la reciente visita del presidente ecuatoriano Daniel Noboa a Emiratos Árabes Unidos culminó con la firma de un Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones que entusiasma al oficialismo en el país latinoamericano.El optimismo del Gobierno de Noboa se ve reflejado en declaraciones del ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca ecuatoriano, Luis Alberto Jaramillo, quien aseguró que el acuerdo dejará para Ecuador una derrama de "entre 2.000 y 3.000 millones de dólares" en el plazo del siguiente año y medio.Para el jefe de Estado ecuatoriano, ese caudal de inversión proveniente del país árabe permitiría crear a nivel nacional "de 10 a 12 empleos por cada millón de dólares" invertido en varios sectores considerados estratégicos, como el agrícola, la infraestructura, la economía digital y la inteligencia artificial, así como el sector energético.En declaraciones divulgadas por el propio Gobierno ecuatoriano, Jaramillo añadió que entre los sectores aparecen tradicionalmente relevantes de la economía ecuatoriana como la peca de camarón y como el gas y el petróleo.Precisamente, la industria petrolera parece ser una de las que más se entusiasma con el acuerdo firmado por Noboa. El presidente de la Cámara de Energía ecuatoriana, Roberto Aspiazu, destacó en una entrevista con Radio Sucesos que el interés de los capitales emiratíes puede impulsar "proyectos de gas natural y de incremento de la producción petrolera".Para el empresario del sector energético, el acuerdo de inversiones con Emiratos Árabes Unidos podría ser el marco adecuado para que capitales árabes participen del Plan de Inversiones del Sector de Hidrocarburos 2025-2029, un programa presentado a comienzos de 2025 por el Gobierno de Noboa para reimpulsar la producción de petróleo y gas, además de mejorar la infraestructura del área."Emiratos Árabes Unidos podría ser un socio estratégico importante, incluso asociándose con Petroecuador, con toda la agilidad y prontitud que supone un acuerdo estratégico entre dos empresas estatales", valoró Aspiazu, en referencia a la posibilidad de que las inversiones se hagan a través de la petrolera estatal emiratí ENOC (Compañía Nacional de Petróleo de los Emiratos, según sus siglas en inglés).Un país necesitado de inversión extranjeraEn diálogo con Sputnik, el analista económico ecuatoriano Hanns Soledispa buscó matizar el optimismo del Gobierno ecuatoriano en relación a las posibilidades del acuerdo con Emiratos Árabes Unidos, recordando que "la inversión extranjera en el país siempre ha sido baja", promediando un 1% del Producto Interno Bruto y lejos del 5% de promedio que logran atraer otros países de la región.En ese sentido, consideró que las cifras manejadas por Jaramillo pueden ser "muy optimistas y quizás no reales", ya que, a pesar de las posibilidades que otorgan los acuerdos de inversiones, a Ecuador "todavía le faltan otras reformas productivas para atraer inversiones".Aún así, enfatizó la importancia de la llegada de inversión extranjera para el desarrollo de la economía ecuatoriana.Soledispa subrayó que, si bien el sector agrícola ecuatoriano puede resultar atractivo para la economía del país árabe, los eventuales inversores emiratíes mantendrán "las principales miradas sobre los llamados sectores estratégicos, es decir, los relacionados con la energía".En ese sentido, el analista consideró que el acuerdo puede ser una oportunidad para que el país sudamericano atraiga inversiones importantes hacia la producción de petróleo.Sector petrolero de Ecuador adolece la falta de inversiónLas posibilidades de nuevas inversiones llegan en un momento de zozobra para la industria petrolera nacional, que parece tener dificultades para ser el motor de la economía ecuatoriana como sí lo fue en otros tiempos. Datos oficiales consignados por diario El Comercio indican que la producción petrolera cayó un 23% en el último trimestre y que mantienen al país produciendo un promedio unos 360.000 barriles diarios, una cifra alejada de la meta de los 500.000 a los que aspiraba el Gobierno.En diálogo con Sputnik, el experto ecuatoriano en temas energéticos Darío Dávalos atribuyó el mal momento del sector petrolero a "una declinación natural de los pozos petroleros" en el país y a la consiguiente necesidad de "inversión en tecnología para recuperarlos" y para más perforación y explotación.La falta de inversión se nota particularmente en Petroecuador, la petrolera estatal, responsable de aproximadamente el 80% de la producción en el país sudamericano.Dávalos consideró que el escenario ya está dejando rezagado a Ecuador como proveedor de petróleo en la región y remarcó que "los números hablan por sí solos" en relación a la falta de impulso que el Gobierno de Noboa ha dado a la industria petrolera.El experto evitó referirse concretamente a las posibilidades del acuerdo con Emiratos Árabes Unidos debido a la falta de mayor información oficial al respecto, pero remarcó que, en general, la inversión extranjera puede ser clave para reflotar al sector petrolero del país.Dávalos mencionó como una de las alternativas ciertas para atraer inversiones la Ronda Intracampos III, con la que el Gobierno ecuatoriano prevé atraer inversiones por 360 millones de dólares y sumar un estimado de 12.000 barriles diarios a los que ya se producen.

