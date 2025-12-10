En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre lo que realmente demuestra la extraordinaria y honorífica recepción de Putin en la India, qué se habla en Rusia sobre el progreso del plan de paz de Trump y por qué la creciente fractura de la UE preocupa a Moscú a largo plazo.
Cachetada diplomática a EEUU: ¿por qué la India recibe a Putin con honores?
Sputnik Mundo
Cachetada diplomática a EEUU: ¿por qué la India recibe a Putin con honores?
La India da una cachetada diplomática a EEUU. Y es que la extraordinaria forma con la que el presidente Vladímir Putin fue recibido en Nueva Deli supone una demostración de desacato contra Washington, que ha hecho mucho por intentar arrancar al país asiático del bloque del sur global y, más específicamente, quebrar su asociación con Rusia.
