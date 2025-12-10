Mundo
De Moscú a La Habana
'De Moscú a La Habana', una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, te acerca de primera mano la perspectiva rusa, cubana y multipolar sobre los eventos que acaparan los titulares de los principales medios de comunicación, pero también te trae lo que no te cuentan.
Cachetada diplomática a EEUU: ¿por qué la India recibe a Putin con honores?
Cachetada diplomática a EEUU: ¿por qué la India recibe a Putin con honores?
La India da una cachetada diplomática a EEUU. Y es que la extraordinaria forma con la que el presidente Vladímir Putin fue recibido en Nueva Deli supone una...
de moscú a la habana
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre lo que realmente demuestra la extraordinaria y honorífica recepción de Putin en la India, qué se habla en Rusia sobre el progreso del plan de paz de Trump y por qué la creciente fractura de la UE preocupa a Moscú a largo plazo.
Cachetada diplomática a EEUU: ¿por qué la India recibe a Putin con honores?
Cachetada diplomática a EEUU: ¿por qué la India recibe a Putin con honores?
Cachetada diplomática a EEUU: ¿por qué la India recibe a Putin con honores?

La India da una cachetada diplomática a EEUU. Y es que la extraordinaria forma con la que el presidente Vladímir Putin fue recibido en Nueva Deli supone una demostración de desacato contra Washington, que ha hecho mucho por intentar arrancar al país asiático del bloque del sur global y, más específicamente, quebrar su asociación con Rusia.
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre lo que realmente demuestra la extraordinaria y honorífica recepción de Putin en la India, qué se habla en Rusia sobre el progreso del plan de paz de Trump y por qué la creciente fractura de la UE preocupa a Moscú a largo plazo.
