Cachetada diplomática a EEUU: ¿por qué la India recibe a Putin con honores?

10.12.2025

de moscú a la habana

En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre lo que realmente demuestra la extraordinaria y honorífica recepción de Putin en la India, qué se habla en Rusia sobre el progreso del plan de paz de Trump y por qué la creciente fractura de la UE preocupa a Moscú a largo plazo.

2025

Cachetada diplomática a EEUU: ¿por qué la India recibe a Putin con honores? Sputnik Mundo Cachetada diplomática a EEUU: ¿por qué la India recibe a Putin con honores? 2025-12-10T15:00+0000 true PT32M04S

