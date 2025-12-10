https://noticiaslatam.lat/20251210/a-2-anos-de-la-asuncin-de-milei-pudo-convalidar-su-mandato-en-las-elecciones-de-medio-termino-1169278996.html

A 2 años de la asunciòn de Milei: "Pudo convalidar su mandato en las elecciones de medio término"

A 2 años de la asunciòn de Milei: "Pudo convalidar su mandato en las elecciones de medio término"

Sputnik Mundo

Este 10 de diciembre se cumplen dos años del inicio del Gobierno de Javier Milei. El economista libertario logró bajar la inflación, pero el desafío es... 10.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-10T17:00+0000

2025-12-10T17:00+0000

2025-12-10T17:00+0000

una mañana por descubrir

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/images/sharing/article/spa/1169278996.jpg?1765386001

"Siempre hay que recordar cómo llegó al poder Javier Milei, en medio de una crisis económica y teniendo el Congreso más débil desde el retorno de la democracia. Pese a las distintas vicisitudes que debió atravesar, fue un buen año, ya que pudo convalidar su mandato en las elecciones de medio término", expresó Carlos Fara, analista político, en diálogo con Una mañana por descubrir.Fara opinó que "el apoyo de Trump torció una tendencia electoral complicada y generó un boom de optimismo" y agregó: "El papel de los gobernadores también ha sido muy importante en estos dos años porque fueron los primeros que le soltaron la mano al ver que no se cumplía con lo pactado y ahora nuevamente forman parte de una oposición dialoguista"."El Gobierno tendrá el primer semestre del 2026 ordenado con los dólares asegurados por el agro para pasar el verano, abril-junio con liquidación de divisas y luego se verá cuándo se tratan reformas como la del sistema previsional", concluyó.Se cumple un nuevo aniversario de la desaparición de Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de MayoEste 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, se cumplen 42 años de la restauración de la democracia en Argentina y 48 años de la desaparición de Azucena Villaflor, la fundadora de Madres de Plaza de Mayo secuestrada por la dictadura militar. Azucena fue señalada por Alfredo Astiz, [exmilitar que se infiltró entre las Madres como espía] y luego arrojada al mar con vida en lo que luego denominaron "los vuelos de la muerte".En diálogo con Una mañana por descubrir, Cecilia De Vincenti, hija de Azucena Villaflor, contó cómo comenzó la ronda de las Madres en la Plaza de Mayo que sigue hasta hoy en día: "Desde que los militares se llevaron a mi hermano Nestor en 1976, la vida de Azucena cambió completamente. Por iniciativa de ella, 13 mujeres se juntaron un 30 de abril de 1977 para pedir que [Jorge Rafael] Videla les dijera dónde estaban sus familiares. Al haber estado de sitio, los militares les pidieron que circulen y de esa forma comenzó este método de protesta tan simbólico como es la 'Ronda de las Madres'"."Recién en 2005, gracias a una investigación de un grupo de jóvenes periodistas de La Plata, descubrimos que Azucena estaba enterrada en un cementerio de General Lavalle [provincia de Buenos Aires] como NN. Así nos enteramos que había sido víctima de los vuelos de la muerte y previamente había sido fuertemente torturada en la ex ESMA [Escuela de Mecánica de la Armada]", recordó.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60