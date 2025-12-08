https://noticiaslatam.lat/20251208/putin-ordena-implementar-de-inmediato-un-plan-de-reformas-estructurales-para-la-economia-rusa-1169210824.html

Putin ordena implementar de inmediato un plan de reformas estructurales para la economía rusa

El plan contempla la creación de empleos modernos y bien remunerados en sectores de alta tecnología y en industrias de alto valor añadido, además de impulsar...

En sus palabras, ahora existen las condiciones y oportunidades para aumentar gradualmente la dinámica económica, manteniendo al mismo tiempo un bajo nivel de desempleo.En cuanto al PIB, su crecimiento será de alrededor del 1% a finales de 2025, con una inflación igual o inferior al 6%, aclaró."Este año [2025], el crecimiento económico de Rusia ha superado la desaceleración prevista. Junto con el descenso de la inflación, el crecimiento del PIB también se ha ralentizado. A finales de año, se situará en torno al 1%, pero la inflación también estará en torno al 6% o por debajo. En general, se está logrando el objetivo", aseguró el mandatario ruso.

