https://noticiaslatam.lat/20251208/putin-ordena-implementar-de-inmediato-un-plan-de-reformas-estructurales-para-la-economia-rusa-1169210824.html
Putin ordena implementar de inmediato un plan de reformas estructurales para la economía rusa
Putin ordena implementar de inmediato un plan de reformas estructurales para la economía rusa
Sputnik Mundo
El plan contempla la creación de empleos modernos y bien remunerados en sectores de alta tecnología y en industrias de alto valor añadido, además de impulsar... 08.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-08T15:38+0000
2025-12-08T15:38+0000
2025-12-08T15:38+0000
economía
rusia
📈 mercados y finanzas
vladímir putin
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/08/1169210646_184:287:2629:1662_1920x0_80_0_0_32d5c5bfd0e003bead0b738ad50e5ef9.jpg
En sus palabras, ahora existen las condiciones y oportunidades para aumentar gradualmente la dinámica económica, manteniendo al mismo tiempo un bajo nivel de desempleo.En cuanto al PIB, su crecimiento será de alrededor del 1% a finales de 2025, con una inflación igual o inferior al 6%, aclaró."Este año [2025], el crecimiento económico de Rusia ha superado la desaceleración prevista. Junto con el descenso de la inflación, el crecimiento del PIB también se ha ralentizado. A finales de año, se situará en torno al 1%, pero la inflación también estará en torno al 6% o por debajo. En general, se está logrando el objetivo", aseguró el mandatario ruso.
https://noticiaslatam.lat/20251202/1169031279.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/08/1169210646_175:0:2642:1850_1920x0_80_0_0_323cdb0f7b17519e0b3cd0348cc76240.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, 📈 mercados y finanzas, vladímir putin
rusia, 📈 mercados y finanzas, vladímir putin
Putin ordena implementar de inmediato un plan de reformas estructurales para la economía rusa
El plan contempla la creación de empleos modernos y bien remunerados en sectores de alta tecnología y en industrias de alto valor añadido, además de impulsar el consumo de productos nacionales, reveló el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la reunión del Consejo para el Desarrollo Estratégico y Proyectos Nacionales.
"Solicito que se proceda a su implementación de inmediato, con el fin de elaborar para finales del próximo año una plataforma que permita alcanzar un ritmo de crecimiento de la economía nacional no inferior al promedio mundial", apuntó.
En sus palabras, ahora existen las condiciones y oportunidades para aumentar gradualmente la dinámica económica, manteniendo al mismo tiempo un bajo nivel de desempleo.
En cuanto al PIB, su crecimiento será de alrededor del 1% a finales de 2025, con una inflación igual o inferior al 6%, aclaró.
"Este año [2025], el crecimiento económico de Rusia ha superado la desaceleración prevista. Junto con el descenso de la inflación, el crecimiento del PIB también se ha ralentizado. A finales de año, se situará en torno al 1%, pero la inflación también estará en torno al 6% o por debajo. En general, se está logrando el objetivo", aseguró el mandatario ruso.
2 de diciembre, 14:46 GMT