Chile refuerza la alerta preventiva por el aumento de casos de sarampión en la región

El Ministerio de Salud (Minsal) chileno anunció la decisión luego de que el continente americano perdiera su estatus de "eliminación" de la enfermedad, y se registrara un alza de contagios en países vecinos, como Argentina.
Chile no ha tenido casos autóctonos en años (el último caso importado fue en 2023). Pese a ello, la preocupación del Gobierno es alta, pues el sarampión es una enfermedad de transmisión aérea extremadamente contagiosa, capaz de transmitirse de una persona enferma a entre 12 y 18 individuos.
Especialistas de la Universidad de Chile, como la epidemióloga Olivia Horna Campos, le dijeron al diario La Nación que el riesgo de brotes en el país está directamente ligado a las brechas en la cobertura de vacunación, principalmente en la segunda dosis de la vacuna triple vírica (SRP).
Aunque esta vacuna es gratuita en la red pública, alcanza una efectividad del 99% con las dos dosis y es la herramienta central de prevención, la adherencia a la segunda dosis a nivel nacional llegó solo al 78,9% en 2024.
Estas coberturas insuficientes son especialmente críticas en zonas del norte de Chile, donde algunas regiones reportan cifras inferiores al 70% en la segunda dosis.
