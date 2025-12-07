Putin en la India, paracaidistas venezolanos y el 'robótico Musk', entre las fotos de la semana
Una ceremonia nupcial colectiva se celebra en la ciudad palestina de Jan Yunis.
Una ceremonia nupcial colectiva se celebra en la ciudad palestina de Jan Yunis.
El árbol de Navidad flotante se enciende en la playa de Botafogo, Río de Janeiro, en honor al inicio de la temporada festiva.
El árbol de Navidad flotante se enciende en la playa de Botafogo, Río de Janeiro, en honor al inicio de la temporada festiva.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, es recibido por el primer ministro de la India, Narendra Modi, en el marco de la visita de Estado del mandatario ruso a este país.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, es recibido por el primer ministro de la India, Narendra Modi, en el marco de la visita de Estado del mandatario ruso a este país.
Los habitantes de Colombo, capital de Sri Lanka, se desplazan por las calles inundadas en una balsa improvisada.
Los habitantes de Colombo, capital de Sri Lanka, se desplazan por las calles inundadas en una balsa improvisada.
Los Ángeles acoge la 93.ª edición del Desfile Navideño de Hollywood.
Los Ángeles acoge la 93.ª edición del Desfile Navideño de Hollywood.
Un fenómeno atmosférico inusual, conocido como el halo, aparece en la ciudad siberiana rusa de Krasnoyarsk, a una temperatura de 30°C bajo cero.
Un fenómeno atmosférico inusual, conocido como el halo, aparece en la ciudad siberiana rusa de Krasnoyarsk, a una temperatura de 30°C bajo cero.
El papa León XIV acude a una reunión con la juventud en la plaza frente al Patriarcado Maronita de Antioquía, en el Líbano.
El papa León XIV acude a una reunión con la juventud en la plaza frente al Patriarcado Maronita de Antioquía, en el Líbano.
El ministro federal de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul (a la derecha) dialoga con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
El ministro federal de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul (a la derecha) dialoga con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, besa la bandera nacional durante la ceremonia de juramento de los Comandos de Comunidades Bolivarianas.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, besa la bandera nacional durante la ceremonia de juramento de los Comandos de Comunidades Bolivarianas.
Tailandeses retiran uno de los vehículos dañados por las fuertes inundaciones que azotaron el país.
Tailandeses retiran uno de los vehículos dañados por las fuertes inundaciones que azotaron el país.
La ciudad colombiana de San Juan de Pasto alberga una edición adaptada del Carnaval de Negros y Blancos.
La ciudad colombiana de San Juan de Pasto alberga una edición adaptada del Carnaval de Negros y Blancos.
El yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, el representante especial del mandatario ruso para la inversión y la cooperación económica con socios extranjeros, Kiril Dmítriev, y el enviado especial del presidente de EEUU, Steve Witkoff, previo a la reunión de la delegación estadounidense con Vladímir Putin.
El yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, el representante especial del mandatario ruso para la inversión y la cooperación económica con socios extranjeros, Kiril Dmítriev, y el enviado especial del presidente de EEUU, Steve Witkoff, previo a la reunión de la delegación estadounidense con Vladímir Putin.
Una visitante de la instalación titulada "Animales comunes" en la exposición Art Basel Miami Beach contempla un robot con los rasgos de Elon Musk.
Una visitante de la instalación titulada "Animales comunes" en la exposición Art Basel Miami Beach contempla un robot con los rasgos de Elon Musk.
Un campamento de refugiados palestinos instalado entre las ruinas que quedaron tras los ataques israelíes en Gaza.
Un campamento de refugiados palestinos instalado entre las ruinas que quedaron tras los ataques israelíes en Gaza.
Paracaidistas venezolanos se alistan para participar en la Expo Aeronáutica Industrial 2025 en la Base Aérea El Libertador, en Maracay.
Paracaidistas venezolanos se alistan para participar en la Expo Aeronáutica Industrial 2025 en la Base Aérea El Libertador, en Maracay.
Un menor juega en una calle inundada tras las fuertes lluvias provocadas por el ciclón Ditwah, en la India.
Un menor juega en una calle inundada tras las fuertes lluvias provocadas por el ciclón Ditwah, en la India.
Las miembros de un club de natación invernal se dirigen para bañarse en el río siberiano Yeniséi, con una temperatura ambiente cercana a los 30°C bajo cero.
Las miembros de un club de natación invernal se dirigen para bañarse en el río siberiano Yeniséi, con una temperatura ambiente cercana a los 30°C bajo cero.