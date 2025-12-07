https://noticiaslatam.lat/20251207/1169157883.html

Putin en la India, paracaidistas venezolanos y el 'robótico Musk', entre las fotos de la semana

Putin en la India, paracaidistas venezolanos y el 'robótico Musk', entre las fotos de la semana

Sputnik Mundo

Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La visita del presidente ruso... 07.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-07T09:05+0000

2025-12-07T09:05+0000

2025-12-07T09:05+0000

multimedia

📷 fotos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/06/1169158053_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f8690328e74ca8d9c3106859c1e25668.jpg

Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

фото, 📷 fotos