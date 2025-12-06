https://noticiaslatam.lat/20251206/rusia-no-sera-generosa-con-europa-1169130996.html

Rusia no será generosa con Europa

Si Europa se mete con Rusia, no tendrá ni de cerca el mismo trato que Ucrania, donde Moscú actúa "de manera quirúrgica". Así fue la advertencia lanzada por el...

nicaragua-rusia: línea directa

Asimismo, el mandatario del país euroasiático dio a entender que al Viejo Continente se le permitirá acceder a la mesa de diálogo sobre Ucrania solo en caso de que cambie su agenda de guerra por la de paz, señalan Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky, presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.Otros temas abordados en el pódcast es la condena de los BRICS y asociados a la instrumentalización del terrorismo por Occidente —como está pasando en casos como los atentados de Kiev contra petroleros supuestamente vinculados a Rusia— el indulto de Donald Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado de haber facilitado la entrada de 500.000 toneladas de cocaína a EEUU, así como la celebración de 'La Gritería' en Nicaragua.

Noticias

