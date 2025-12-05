Rusia libera 7 localidades y registra más de 9.000 bajas militares ucranianas en una semana
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Bezimiánnoye en la república popular de Donetsk, en la última jornada, además de seis asentamientos más durante la última semana, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo periodo, Ucrania perdió unos 9.050 soldados, agregan desde el organismo.
"Como resultado de las operaciones ofensivas, unidades del grupo de fuerzas Sur liberaron la localidad de Bezimiánnoye", indica el informe semanal.
Además, las tropas rusas tomaron control de la ciudad de Volchansk en la región de Járkov, la ciudad de Krasnoarmeisk y localidad de Klinóvoye en la república popular de Donetsk, Chervónoye, Zelioni Gai y Dobropolie en la región de Zaporozhie.
En cuanto a las bajas ucranianas, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 3.265 militares abatidos.
Se suman a estas bajas más de 1.575 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, más de 1.515 en la de la agrupación Este, hasta 1.195 en la del grupo Norte, alrededor de 1.085 en la del grupo Sur y hasta 415 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
Del 29 de noviembre al 5 de diciembre, en respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo y cuatro combinados con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra empresas militares, la infraestructura de combustible, energía y transporte.
Además, alcanzaron talleres, almacenes y lugares de preparación previa al vuelo y lanzamiento de drones de ataque de largo alcance, depósitos de municiones y combustible para cohetes. Las tropas rusas también destruyeron 76 vehículos blindados y cinco lanzadores de sistemas lanzacohetes múltiples, cuatro de ellos de fabricación occidental.
En los últimos siete días, la defensa antiaérea rusa interceptó cinco misiles guiados de largo alcance Neptun, un proyectil del sistema Himars y derribó 1.120 drones. La Flota del Mar Negro, a su vez, destruyó siete lanchas no tripuladas.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 100.422 drones, 638 sistemas de misiles antiaéreos, 26.387 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.626 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.723 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 48.391 vehículos militares especiales.
