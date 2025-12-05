https://noticiaslatam.lat/20251205/rusia-libera-7-localidades-y-registra-mas-de-9000-bajas-militares-ucranianas-en-una-semana-1169132581.html

Rusia libera 7 localidades y registra más de 9.000 bajas militares ucranianas en una semana

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Bezimiánnoye en la república popular de Donetsk, en la última jornada, además de seis asentamientos más... 05.12.2025, Sputnik Mundo

defensa

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

Además, las tropas rusas tomaron control de la ciudad de Volchansk en la región de Járkov, la ciudad de Krasnoarmeisk y localidad de Klinóvoye en la república popular de Donetsk, Chervónoye, Zelioni Gai y Dobropolie en la región de Zaporozhie.En cuanto a las bajas ucranianas, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 3.265 militares abatidos.Se suman a estas bajas más de 1.575 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, más de 1.515 en la de la agrupación Este, hasta 1.195 en la del grupo Norte, alrededor de 1.085 en la del grupo Sur y hasta 415 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Del 29 de noviembre al 5 de diciembre, en respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo y cuatro combinados con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra empresas militares, la infraestructura de combustible, energía y transporte.Además, alcanzaron talleres, almacenes y lugares de preparación previa al vuelo y lanzamiento de drones de ataque de largo alcance, depósitos de municiones y combustible para cohetes. Las tropas rusas también destruyeron 76 vehículos blindados y cinco lanzadores de sistemas lanzacohetes múltiples, cuatro de ellos de fabricación occidental.En los últimos siete días, la defensa antiaérea rusa interceptó cinco misiles guiados de largo alcance Neptun, un proyectil del sistema Himars y derribó 1.120 drones. La Flota del Mar Negro, a su vez, destruyó siete lanchas no tripuladas.

ucrania

rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa