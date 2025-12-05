https://noticiaslatam.lat/20251205/la-india-opta-por-rusia-en-un-nuevo-golpe-a-eeuu-1169136431.html
La India opta por Rusia en un nuevo golpe a EEUU
La India opta por Rusia en un nuevo golpe a EEUU
"La India es una gran potencia, no una colonia británica". Así lo manifestó el presidente ruso, Vladímir Putin, en su reciente visita a la nación asiática... 05.12.2025, Sputnik Mundo
De hecho, los numerosos acuerdos firmados entre las partes evidencian la soberanía de Nueva Deli y el fracaso de Washington en pretender cortar sus lazos con Moscú. Por el contrario, los documentos suponen un salto verdaderamente histórico en sus relaciones, señalan Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes informativos.Otros temas del pódcast incluyen la primera denuncia formal contra EEUU por sus ataques en el Caribe, las acusaciones de un golpe electoral en Honduras, así como los escándalos de corrupción que revelan la corrupción que reina en los gabinetes de poder en la Unión Europea.
"La India es una gran potencia, no una colonia británica". Así lo manifestó el presidente ruso, Vladímir Putin, en su reciente visita a la nación asiática, cuyos resultados son una contundente ilustración de las palabras del mandatario ruso.
De hecho, los numerosos acuerdos firmados entre las partes evidencian la soberanía de Nueva Deli y el fracaso de Washington en pretender cortar sus lazos con Moscú. Por el contrario, los documentos suponen un salto verdaderamente histórico en sus relaciones, señalan Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes informativos.
Otros temas del pódcast incluyen la primera denuncia formal contra EEUU por sus ataques en el Caribe, las acusaciones de un golpe electoral en Honduras, así como los escándalos de corrupción que revelan la corrupción que reina en los gabinetes de poder en la Unión Europea.