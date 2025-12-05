https://noticiaslatam.lat/20251205/la-india-opta-por-rusia-en-un-nuevo-golpe-a-eeuu-1169136431.html

La India opta por Rusia en un nuevo golpe a EEUU

La India opta por Rusia en un nuevo golpe a EEUU

Sputnik Mundo

"La India es una gran potencia, no una colonia británica". Así lo manifestó el presidente ruso, Vladímir Putin, en su reciente visita a la nación asiática... 05.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-05T19:00+0000

2025-12-05T19:00+0000

2025-12-05T19:00+0000

puentes informativos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/05/1169138540_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5f6d5d1d48cdb6d1e821d2f417335041.jpg

De hecho, los numerosos acuerdos firmados entre las partes evidencian la soberanía de Nueva Deli y el fracaso de Washington en pretender cortar sus lazos con Moscú. Por el contrario, los documentos suponen un salto verdaderamente histórico en sus relaciones, señalan Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes informativos.Otros temas del pódcast incluyen la primera denuncia formal contra EEUU por sus ataques en el Caribe, las acusaciones de un golpe electoral en Honduras, así como los escándalos de corrupción que revelan la corrupción que reina en los gabinetes de poder en la Unión Europea.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

La India opta por Rusia en un nuevo golpe a EEUU Sputnik Mundo La India opta por Rusia en un nuevo golpe a EEUU 2025-12-05T19:00+0000 true PT49M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

видео