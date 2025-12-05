Mundo
Internacional
Histórico: El mundo tiene más multimillonarios que nunca
Histórico: El mundo tiene más multimillonarios que nunca
El último informe Billionaire Ambitions Report, de la firma suiza UBS, reveló que los cónyuges e hijos de multimillonarios heredaron más riqueza en 2025 que en... 05.12.2025
Histórico: El mundo tiene más multimillonarios que nunca

09:36 GMT 05.12.2025
El último informe Billionaire Ambitions Report, de la firma suiza UBS, reveló que los cónyuges e hijos de multimillonarios heredaron más riqueza en 2025 que en cualquier año anterior desde que comenzó a publicarse el documento, esto hace una década. Además, las personas con grandes fortunas hoy son más ricas que nunca, en parte por la IA.
Este año, 91 personas se convirtieron en multimillonarias a través de herencias que, colectivamente, suman 298.000 millones de dólares. La cifra representa un incremento de más de un tercio desde 2024.
"Estos herederos son la prueba de una transferencia de riqueza que dura varios años que se está intensificando", declaró Benjamin Vacalli, ejecutivo de UBS.
El banco suizo estima que, en los próximos 15 años, los hijos de multimillonarios heredarán al menos 5,9 millones de dólares. Estas fortunas se concentrarán en Estados Unidos, India, Francia, Alemania y Suiza.
Por el boom de la IA, Nvidia se convierte en la primera empresa en alcanzar los 5 billones de dólares en capitalización
30 de octubre, 04:32 GMT
Por el boom de la IA, Nvidia se convierte en la primera empresa en alcanzar los 5 billones de dólares en capitalización
30 de octubre, 04:32 GMT
Sin embargo, UBS señala que las preocupaciones geopolíticas, la búsqueda de una mejor calidad de vida y las consideraciones fiscales están impulsando la deslocalización.
Por ejemplo, la semana pasada, Suiza rechazó por mayoría aplastante una propuesta de impuesto del 50% sobre las fortunas heredadas de 62 millones de dólares o más. Previamente, los opositores del proyecto advirtieron que la reforma fiscal podría provocar la salida masiva de multimillonarios.
Los destinos favoritos de las personas que poseen fortunas multimillonarias, según UBS, son Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Singapur, según la firma. A decir de Cavalli, los resultados de la votación en Suiza podrían haber aumentado de nuevo el atractivo del país.
Emisiones de gases contaminantes - Sputnik Mundo, 1920, 08.11.2022
Internacional
Oxfam: multimillonarios emiten un millón de veces más gases contaminantes que una persona promedio
8 de noviembre 2022, 22:19 GMT
Paralelamente, el informe destaca que, en 2025, existen 2.910 multimillonarios en todo el mundo, es decir, 8,8% más que en 2024. Además, son más ricos que nunca, con una fortuna neta que asciende a 15,8 billones de dólares, 13% por encima del año pasado.
Lo anterior, según el reporte, se debe al auge de la inteligencia artificial en las acciones tecnológicas como Meta, Oracle y Nvidia. Tan solo los Siete Magníficos (Alphabet de Google, Amazon, Apple, Meta*, Microsoft, Nvidia y Tesla) vieron incrementar 25% el precio de sus acciones este año.
En tanto, la riqueza de seis multimillonarios tecnológicos aumentó 171.000 millones de dólares, en buena medida por el aumento de sus empresas de IA.
*Facebook e Instagram, pertenecientes al grupo Meta, están proscritos en Rusia por extremistas.
