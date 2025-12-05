"Hay una crisis de talento futbolístico": México desconfía de su Selección rumbo al Mundial | Video

https://noticiaslatam.lat/20251205/hay-una-crisis-de-talento-futbolistico-mexico-desconfia-de-su-seleccion-rumbo-al-mundial--video--1169146224.html

México es un país con alrededor de 60 millones de aficionados al fútbol —según Nielsen— pero con ninguna Copa Mundial. Sin embargo, cada cuatro años, el pueblo mexicano alberga esperanzas de que su Selección avance al tan anhelado "quinto partido", instancia a la que no llega desde 1986, precisamente cuando jugó en casa. En esta ocasión, el seleccionado tricolor se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural, a Corea del Sur y al ganador del repechaje entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y República Checa.A pesar de que el país latinoamericano será la sede del Mundial de Fútbol por tercera ocasión —algo que ninguna nación ha conseguido—, la fiebre por el balón no se percibe como en ocasiones anteriores: el equipo tricolor lleva seis partidos consecutivos sin ganar, ha cambiado de director técnico en siete ocasiones desde hace 10 años y, en Catar 2022, ni siquiera avanzó de la fase de grupos. Una encuesta elaborada recientemente por la consultora Mitofsky señala que el 49,1% de los mexicanos está "en parte" o "totalmente" insatisfecha con el trabajo de su Selección. Además, casi una cuarte parte (23,7%) declaró no tener interés en seguir la Copa del Mundo, que se celebrará entre junio y julio de 2026. El director técnico del equipo, Javier Aguirre, tampoco tiene los mejores números: el 34,5% considera que su desempeño no es bueno. Si bien es cierto que México albergará 13 juegos del Mundial y las últimas fases —más atractivas— se jugarán en Estados Unidos, ni siquiera el hecho de que el Estadio Azteca sea la sede del torneo ha levantado un impulso futbolero como en otras ocasiones. Y es que los malos resultados de la Selección mexicana son innegables: de los 60 partidos mundialistas que ha jugado desde Uruguay 1930, ha ganado 17, perdido 28 y empatado 15, según cifras de la FIFA. Para él, la Federación Mexicana de Fútbol debe ser una entidad autónoma que nada tenga que ver con la liga local, igual que en la Premier League de Inglaterra. De ese modo, dice, no se mezclan los intereses económicos de ambas: una cosa son los clubes y otra muy diferente la Selección nacional, agrega. "Ya no tenemos esos jugadores como Luis Hernández, Cuauhtémoc Blanco, Hugo Sánchez o Manuel Negrete, que siempre fueron estrellas, pero tenían un mayor grado de identidad popular. Actualmente ya no sucede así porque hay 1.000 marcas encima de los futbolistas y una estrategia de marketing y deportiva en la que la mayoría de los partidos se realizan en EEUU", concluye San José Cabestany. Marion Reimers, analista y comentarista deportiva, afirma en charla con Sputnik que la situación tiene que ver con "una crisis de expectativas, porque permanentemente pretendemos que la Selección mexicana sea algo que no está sustentado en un proyecto [deportivo y de negocios] que le pueda permitir tener ese alcance".

