Comienza la parte oficial de la visita de Putin a la India

Arrancó la agenda oficial de la visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a la India. En el marco del acto, están previstas conversaciones entre Putin y el... 05.12.2025, Sputnik Mundo

Ante de ello, el mandatario ruso llegó a la ceremonia oficial de bienvenida en el palacio presidencial de Rashtrapati Bhavan. Durante el acto, fueron presentados formalmente los integrantes de las delegaciones rusa e india.Posteriormente, en el marco de la ceremonia de recepción oficial, Putin visitó el complejo Raj Ghat en Nueva Deli, ubicado en el lugar donde fue incinerado el político y uno de los ideólogos del movimiento por la independencia de la India del Reino Unido, Mahatma Gandhi. El mandatario ruso colocó una ofrenda floral ante el memorial.Además, Modi declaró en X que le regaló a Vladímir Putin una copia del Bhagavad Gita, compartiendo el mensaje en ruso. Este texto es uno de los más venerados del hinduismo y simboliza valores espirituales y filosóficos fundamentales.He aquí la agenda de los acontecimientos que nos depara el segundo día de la visita oficial de Putin a la India:

