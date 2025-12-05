Mundo
Comienza la parte oficial de la visita de Putin a la India
Comienza la parte oficial de la visita de Putin a la India
Sputnik Mundo
Arrancó la agenda oficial de la visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a la India. En el marco del acto, están previstas conversaciones entre Putin y el... 05.12.2025
internacional
rusia
la india
vladímir putin
narendra modi
Ante de ello, el mandatario ruso llegó a la ceremonia oficial de bienvenida en el palacio presidencial de Rashtrapati Bhavan. Durante el acto, fueron presentados formalmente los integrantes de las delegaciones rusa e india.Posteriormente, en el marco de la ceremonia de recepción oficial, Putin visitó el complejo Raj Ghat en Nueva Deli, ubicado en el lugar donde fue incinerado el político y uno de los ideólogos del movimiento por la independencia de la India del Reino Unido, Mahatma Gandhi. El mandatario ruso colocó una ofrenda floral ante el memorial.Además, Modi declaró en X que le regaló a Vladímir Putin una copia del Bhagavad Gita, compartiendo el mensaje en ruso. Este texto es uno de los más venerados del hinduismo y simboliza valores espirituales y filosóficos fundamentales.He aquí la agenda de los acontecimientos que nos depara el segundo día de la visita oficial de Putin a la India:
la india
07:20 GMT 05.12.2025 (actualizado: 07:49 GMT 05.12.2025)
Arrancó la agenda oficial de la visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a la India. En el marco del acto, están previstas conversaciones entre Putin y el primer ministro indio, Narendra Modi, y posteriormente se llevarán a cabo contactos en el formato más amplio a nivel de delegaciones.
Ante de ello, el mandatario ruso llegó a la ceremonia oficial de bienvenida en el palacio presidencial de Rashtrapati Bhavan. Durante el acto, fueron presentados formalmente los integrantes de las delegaciones rusa e india.
Posteriormente, en el marco de la ceremonia de recepción oficial, Putin visitó el complejo Raj Ghat en Nueva Deli, ubicado en el lugar donde fue incinerado el político y uno de los ideólogos del movimiento por la independencia de la India del Reino Unido, Mahatma Gandhi. El mandatario ruso colocó una ofrenda floral ante el memorial.
Además, Modi declaró en X que le regaló a Vladímir Putin una copia del Bhagavad Gita, compartiendo el mensaje en ruso. Este texto es uno de los más venerados del hinduismo y simboliza valores espirituales y filosóficos fundamentales.
He aquí la agenda de los acontecimientos que nos depara el segundo día de la visita oficial de Putin a la India:
Las negociaciones entre Putin y Modi, primero en formato reducido y luego en formato ampliado.
La ceremonia de firma de documentos y la declaración de Putin y Modi ante los medios.
La participación de Putin y Modi en el foro empresarial ruso-indio y sus intervenciones en la sesión plenaria.
El lanzamiento del canal de televisión RT India con la presencia del presidente ruso.
La reunión entre Putin y la presidenta de la India, Droupadi Murmu.
