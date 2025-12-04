https://noticiaslatam.lat/20251204/acusan-a-rusia-del-creciente-rechazo-latinoamericano-hacia-eeuu-1169095857.html

Acusan a Rusia del creciente rechazo latinoamericano hacia EEUU

En vez de reconocer la responsabilidad de la actual Administración, la prensa estadounidense atribuye a las supuestas campañas mediáticas rusas el cada vez... 04.12.2025, Sputnik Mundo

Pero las razones —verdaderamente válidas— que no menciona el medio son los abusos de la potencia norteamericana contra sus vecinos en el continente, desde tarifas y aranceles hasta amenazas militares, pasando por injerencias en sus elecciones, resaltan Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Insurgentes y Tverskaya de Sin Línea y Sputnik Mundo.Otros temas que analizamos en el pódcast son la transformación definitiva de Kiev en una organización terrorista, con ataques contra petroleros supuestamente vinculados a Rusia, así como el indulto estadounidense del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, quien había prometido "meter las drogas en las narices de los gringos".

