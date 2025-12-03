https://noticiaslatam.lat/20251203/los-feminicidios-en-esta-provincia-de-ecuador-ponen-en-alerta-a-las-autoridades-1169052450.html

Los feminicidios en esta provincia de Ecuador ponen en alerta a las autoridades

De acuerdo con un reportaje publicado por el medio local 'El Comercio', la provincia de Guayas (oeste) se ha convertido en la zona más crítica para la... 03.12.2025, Sputnik Mundo

américa latina

ecuador

seguridad

sociedad

feminicidios

Datos de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea) revelan que el número de asesinatos de mujeres sigue en aumento, incluyendo 73 niñas y adolescentes, una cifra que evidencia la profundidad de la emergencia.El incremento de casos refleja graves fallas en los mecanismos de prevención del Estado. Al menos 72 de las víctimas habían denunciado agresiones previas, sin que las instituciones actuaran con eficacia para protegerlas. Colectivos sostienen que esta omisión institucional ha permitido que la violencia escale cada año.Asimismo, la publicación resaltó que, dentro de Guayas, los cantones con más casos son Guayaquil, Durán, Milagro, San Jacinto de Yaguachi y Daule.Organizaciones civiles advirtieron ante el diario local que factores estructurales como la desigualdad, el machismo y la presencia del crimen organizado colocan a mujeres y niñas en un entorno altamente vulnerable.Uno de los casos que ilustra esta problemática es el de Evelyn Pilay, una mujer con discapacidad intelectual, quien fue asesinada en 2019 tras años de violencia. Su proceso judicial avanzó solo después de una intensa presión pública que permitió finalmente sentenciar a su expareja y al padre de este a 26 años de prisión.El impacto social también es severo: decenas de niños han quedado en orfandad y los colectivos alertan que la violencia feminicida corre el riesgo de normalizarse, esto si no se implementan medidas urgentes y sostenidas.

ecuador

ecuador, seguridad, sociedad, feminicidios