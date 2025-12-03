Mundo
"Lo que vemos es una Europa derrotada": Bruselas insiste en Ucrania pese a que su economía no crece
"Lo que vemos es una Europa derrotada": Bruselas insiste en Ucrania pese a que su economía no crece
Sputnik Mundo
Una vez más, los indicadores económicos de la Unión Europea no muestran señales de avance. Pese a ello, varios de sus líderes se obstinan en la idea de seguir...
La inflación y el desempleo de la zona euro mostraron aumentos respectivos, de acuerdo con datos de Eurostat. En el caso del primer indicador, volvió a acelerarse en noviembre y llegó al 2,2% interanual, por encima del mes previo y todavía fuera del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo. La tasa de desempleo, entretanto, subió a 6,4% en octubre. Hace un par de semanas, la Comisión Europea admitió que persiste "un contexto de incertidumbre comercial y geopolítica que podría limitar la expansión económica más de lo previsto". Entre los riesgos que menciona se encuentran la volatilidad en los mercados bursátiles y tensiones políticas internas. Pese a ello, Bruselas mantiene firme su postura: seguir respaldando con armamento y recursos financieros a Kiev en un conflicto en el que Rusia y EEUU ya se han sentado a negociar. Y aunque ya van varias rondas de conversaciones entre dichos países, la Unión Europea se empecina en que la crisis no se detenga y apoyar a Volodímir Zelenski, a pesar de los escándalos por corrupción que rodean al círculo cercano del político ucraniano. Timur Mindich, por ejemplo, es señalado junto al exjefe de gabinete presidencial, Andrei Yermak, de haber malversado unos 100 millones de dólares en el sector energético ucraniano. ¿Y todo eso estaría apoyando la Unión Europea?"Estamos ante una Unión Europea desunida, porque lo que menos quiere el capitalismo imperialista y corporativo es la cohesión. Aplican el dicho de 'divide y vencerás'. En el caso de Ucrania, realmente lo único que les interesó en común fue el negocio de suministrar armamento a Kiev", apunta la experta. La analista destaca el caso de Alemania, cuya desindustrialización, dice, está en proceso y se profundiza día a día "por haber esquivado lo que más le convenía: adquirir petróleo y gas ruso a bajo precio". Sin embargo, "por sumarse a una postura belicista impulsada desde la OTAN", renunciaron a ese beneficio económico, concluye Egremy.
"Lo que vemos es una Europa derrotada": Bruselas insiste en Ucrania pese a que su economía no crece

02:52 GMT 03.12.2025
Una vez más, los indicadores económicos de la Unión Europea no muestran señales de avance. Pese a ello, varios de sus líderes se obstinan en la idea de seguir apoyando a Ucrania bajo el pretexto de la supuesta "amenaza rusa", un discurso que no se sostiene en los hechos.
La inflación y el desempleo de la zona euro mostraron aumentos respectivos, de acuerdo con datos de Eurostat. En el caso del primer indicador, volvió a acelerarse en noviembre y llegó al 2,2% interanual, por encima del mes previo y todavía fuera del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo. La tasa de desempleo, entretanto, subió a 6,4% en octubre.
Hace un par de semanas, la Comisión Europea admitió que persiste "un contexto de incertidumbre comercial y geopolítica que podría limitar la expansión económica más de lo previsto". Entre los riesgos que menciona se encuentran la volatilidad en los mercados bursátiles y tensiones políticas internas.
"Una mayor escalada de las tensiones geopolíticas podría intensificar las perturbaciones en la oferta. Asimismo, la reevaluación de los riesgos en los mercados de valores, especialmente en el sector tecnológico estadounidense, podría afectar la confianza de los inversores y las condiciones de financiación", agrega el Eurostat.
Pese a ello, Bruselas mantiene firme su postura: seguir respaldando con armamento y recursos financieros a Kiev en un conflicto en el que Rusia y EEUU ya se han sentado a negociar. Y aunque ya van varias rondas de conversaciones entre dichos países, la Unión Europea se empecina en que la crisis no se detenga y apoyar a Volodímir Zelenski, a pesar de los escándalos por corrupción que rodean al círculo cercano del político ucraniano.
Timur Mindich, por ejemplo, es señalado junto al exjefe de gabinete presidencial, Andrei Yermak, de haber malversado unos 100 millones de dólares en el sector energético ucraniano. ¿Y todo eso estaría apoyando la Unión Europea?

"Lo que vemos es una Europa derrotada a pesar de todas las maniobras que hicieron para interferir [en el conflicto ucraniano] contra Rusia. ¿Y por qué lo hicieron? Porque tienen ese espíritu neocolonial de utilizar a Ucrania, un país que es la joya de la corona en cuanto a recursos naturales y posición geoestratégica, y para usarla como trampolín para seguir avanzando hacia el Este contra esa Rusia que les da escozor y que se inventó como enemigo", señala en entrevista con Sputnik la internacionalista de la UNAM, Nydia Egremy.

"Estamos ante una Unión Europea desunida, porque lo que menos quiere el capitalismo imperialista y corporativo es la cohesión. Aplican el dicho de 'divide y vencerás'. En el caso de Ucrania, realmente lo único que les interesó en común fue el negocio de suministrar armamento a Kiev", apunta la experta.
La analista destaca el caso de Alemania, cuya desindustrialización, dice, está en proceso y se profundiza día a día "por haber esquivado lo que más le convenía: adquirir petróleo y gas ruso a bajo precio". Sin embargo, "por sumarse a una postura belicista impulsada desde la OTAN", renunciaron a ese beneficio económico, concluye Egremy.
