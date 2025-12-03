Mundo
La Unión Europea suma otro lastre para su credibilidad: "Han perdido toda soberanía"
La Unión Europea suma otro lastre para su credibilidad: "Han perdido toda soberanía"
La detención de la ex alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, por presunto fraude, deja entrever que la cúpula... 03.12.2025, Sputnik Mundo
Una noticia bomba ha sacudido a la clase política del viejo continente. La Fiscalía Europea contra el Fraude informó que imputó a la italiana Federica Mogherini —quien encabezó la diplomacia de Bruselas entre 2014 y 2019— por posible malversación de fondos provenientes de las arcas europeas. Las autoridades acusan a la también exministra de Exteriores de Italia de presuntamente haber favorecido al Colegio de Europa —institución que actualmente ella dirige— con un contrato de formación juvenil de futuros diplomáticos. Aunque los tres acusados fueron liberados por no presentar "riesgo de fuga", el escándalo yace sobre la élite europea que delinea la política exterior del bloque, la cual está orientada por una rusofobia que prefiere poner el ojo en Moscú que en sus propios problemas, observa en entrevista con Sputnik la analista internacional Ermelinda Malcotte. Por ello, dice, es frecuente encontrar nombres como Josep Borrell o Kaja Kallas en el área donde se tejen los hilos diplomáticos de la Unión Europea. Lo anterior, afirma, resulta paradójico, porque la postura del bloque hacia Rusia es "cero diplomática".El caso de Federica Mogherini demostraría también una especie de doble moral por parte de la alta burocracia europea. En ese sentido, Malcotte recuerda lo que dijo Borrell en 2022 acerca de que Europa es "un jardín" y el resto del mundo es "una selva". En aquella ocasión, Borrell fue duramente criticado por sus declaraciones, que fueron calificadas por muchos como eurocéntricas. ¿Acaso en "el jardín" no se cometen actos de corrupción como en "la selva"?Sin embargo, el descrédito de las labores diplomáticas de Bruselas, observa Malcotte, es un problema mucho más profundo, ya que la Unión Europea delinea su política exterior bajo la subordinación de los intereses de Washington. "Oponerse a Washington y defender una soberanía regional, significaría poner en peligro los mecanismos del FMI y el Banco Mundial [de los cuales se benefician los países de la UE]. En un mundo donde crecen Rusia y China, esto sería muy peligroso para los grandes países del bloque y para el Reino Unido", concluye Malcotte.
La Unión Europea suma otro lastre para su credibilidad: "Han perdido toda soberanía"

21:45 GMT 03.12.2025 (actualizado: 21:56 GMT 03.12.2025)
El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, y la ex alta representante de la UE, Federica Mogherini, participan en un evento en línea para conmemorar los 10 años de la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas, el 1 de diciembre de 2020.
El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, y la ex alta representante de la UE, Federica Mogherini, participan en un evento en línea para conmemorar los 10 años de la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas, el 1 de diciembre de 2020. - Sputnik Mundo, 1920, 03.12.2025
La detención de la ex alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, por presunto fraude, deja entrever que la cúpula política de Bruselas no tiene la suficiente credibilidad para pretender erigirse como un bloque en favor de la transparencia, la soberanía y la justicia, dice a Sputnik una analista.
Una noticia bomba ha sacudido a la clase política del viejo continente. La Fiscalía Europea contra el Fraude informó que imputó a la italiana Federica Mogherini —quien encabezó la diplomacia de Bruselas entre 2014 y 2019— por posible malversación de fondos provenientes de las arcas europeas.
Las autoridades acusan a la también exministra de Exteriores de Italia de presuntamente haber favorecido al Colegio de Europa —institución que actualmente ella dirige— con un contrato de formación juvenil de futuros diplomáticos.

"Estas acusaciones conciernen hechos de fraude y corrupción en el marco de contratos públicos, conflicto de intereses y violación del secreto profesional", señaló la Fiscalía, que también imputó a otras dos personas, entre ellas Stefano Sannino, quien es jefe de la Dirección General de Oriente Medio y Norte de África de la Comisión Europea.

Aunque los tres acusados fueron liberados por no presentar "riesgo de fuga", el escándalo yace sobre la élite europea que delinea la política exterior del bloque, la cual está orientada por una rusofobia que prefiere poner el ojo en Moscú que en sus propios problemas, observa en entrevista con Sputnik la analista internacional Ermelinda Malcotte.
‍ La detención de Mogherini "marca un nuevo capítulo en una serie de escándalos" en la UE
Por ello, dice, es frecuente encontrar nombres como Josep Borrell o Kaja Kallas en el área donde se tejen los hilos diplomáticos de la Unión Europea. Lo anterior, afirma, resulta paradójico, porque la postura del bloque hacia Rusia es "cero diplomática".

"En la Unión Europea hay una desconexión total con la realidad. Ya no hay diplomacia, sólo insultos [contra Moscú]. Y los rusos han sido muy pacientes", asegura la experta.

El caso de Federica Mogherini demostraría también una especie de doble moral por parte de la alta burocracia europea. En ese sentido, Malcotte recuerda lo que dijo Borrell en 2022 acerca de que Europa es "un jardín" y el resto del mundo es "una selva". En aquella ocasión, Borrell fue duramente criticado por sus declaraciones, que fueron calificadas por muchos como eurocéntricas. ¿Acaso en "el jardín" no se cometen actos de corrupción como en "la selva"?
"Todo esto recuerda la naturaleza de la UE: que es un conjunto de países imperialistas y colonialistas", apunta la analista.
Sin embargo, el descrédito de las labores diplomáticas de Bruselas, observa Malcotte, es un problema mucho más profundo, ya que la Unión Europea delinea su política exterior bajo la subordinación de los intereses de Washington.

"La Unión Europea ha perdido toda soberanía en su política exterior porque, de cierta forma, le conviene someterse a Estados Unidos porque así se perpetúan mecanismos de extracción de la riqueza de los países del Sur Global", dice.

"Oponerse a Washington y defender una soberanía regional, significaría poner en peligro los mecanismos del FMI y el Banco Mundial [de los cuales se benefician los países de la UE]. En un mundo donde crecen Rusia y China, esto sería muy peligroso para los grandes países del bloque y para el Reino Unido", concluye Malcotte.
