https://noticiaslatam.lat/20251203/la-union-europea-suma-otro-lastre-para-su-credibilidad-han-perdido-toda-soberania-1169071844.html

La Unión Europea suma otro lastre para su credibilidad: "Han perdido toda soberanía"

La Unión Europea suma otro lastre para su credibilidad: "Han perdido toda soberanía"

Sputnik Mundo

La detención de la ex alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, por presunto fraude, deja entrever que la cúpula... 03.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-03T21:45+0000

2025-12-03T21:45+0000

2025-12-03T21:56+0000

internacional

💬 opinión y análisis

política

unión europea (ue)

eeuu

rusia

ucrania

josep borrell

federica mogherini

comisión europea

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/03/1169073422_0:71:1025:647_1920x0_80_0_0_44a1ec59176eb0c4a5d2f08f70cde4cc.jpg

Una noticia bomba ha sacudido a la clase política del viejo continente. La Fiscalía Europea contra el Fraude informó que imputó a la italiana Federica Mogherini —quien encabezó la diplomacia de Bruselas entre 2014 y 2019— por posible malversación de fondos provenientes de las arcas europeas. Las autoridades acusan a la también exministra de Exteriores de Italia de presuntamente haber favorecido al Colegio de Europa —institución que actualmente ella dirige— con un contrato de formación juvenil de futuros diplomáticos. Aunque los tres acusados fueron liberados por no presentar "riesgo de fuga", el escándalo yace sobre la élite europea que delinea la política exterior del bloque, la cual está orientada por una rusofobia que prefiere poner el ojo en Moscú que en sus propios problemas, observa en entrevista con Sputnik la analista internacional Ermelinda Malcotte. Por ello, dice, es frecuente encontrar nombres como Josep Borrell o Kaja Kallas en el área donde se tejen los hilos diplomáticos de la Unión Europea. Lo anterior, afirma, resulta paradójico, porque la postura del bloque hacia Rusia es "cero diplomática".El caso de Federica Mogherini demostraría también una especie de doble moral por parte de la alta burocracia europea. En ese sentido, Malcotte recuerda lo que dijo Borrell en 2022 acerca de que Europa es "un jardín" y el resto del mundo es "una selva". En aquella ocasión, Borrell fue duramente criticado por sus declaraciones, que fueron calificadas por muchos como eurocéntricas. ¿Acaso en "el jardín" no se cometen actos de corrupción como en "la selva"?Sin embargo, el descrédito de las labores diplomáticas de Bruselas, observa Malcotte, es un problema mucho más profundo, ya que la Unión Europea delinea su política exterior bajo la subordinación de los intereses de Washington. "Oponerse a Washington y defender una soberanía regional, significaría poner en peligro los mecanismos del FMI y el Banco Mundial [de los cuales se benefician los países de la UE]. En un mundo donde crecen Rusia y China, esto sería muy peligroso para los grandes países del bloque y para el Reino Unido", concluye Malcotte.

https://noticiaslatam.lat/20251203/1169071568.html

unión europea (ue)

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💬 opinión y análisis, política, unión europea (ue), eeuu, rusia, ucrania, josep borrell, federica mogherini, comisión europea