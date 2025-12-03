Mundo
De Moscú a La Habana
'De Moscú a La Habana', una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, te acerca de primera mano la perspectiva rusa, cubana y multipolar sobre los eventos que acaparan los titulares de los principales medios de comunicación, pero también te trae lo que no te cuentan.
La situación real en Venezuela, la 'esclavitud narrativa' y la revuelta política en Ucrania
La situación real en Venezuela, la 'esclavitud narrativa' y la revuelta política en Ucrania
Sputnik Mundo
Pese a la tensión en torno a las amenazas de Trump, Venezuela vive una situación muy diferente a cómo se busca presentar en los medios occidentales, constató... 03.12.2025, Sputnik Mundo
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan, además, sobre cómo un escándalo de corrupción en el seno del poder ucraniano forzó al verdadero mandamás de Kiev a dimitir.
La situación real en Venezuela, la 'esclavitud narrativa' y la revuelta política en Ucrania
La situación real en Venezuela, la 'esclavitud narrativa' y la revuelta política en Ucrania
La situación real en Venezuela, la 'esclavitud narrativa' y la revuelta política en Ucrania

15:00 GMT 03.12.2025
© Sputnik
Pese a la tensión en torno a las amenazas de Trump, Venezuela vive una situación muy diferente a cómo se busca presentar en los medios occidentales, constató con su propios ojos el presentador De Moscú a La Habana, Oleg Leónov. La mala imagen del país caribeño es resultado de toda una campaña cognitiva que Caracas está aprendiendo a contrarrestar.
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan, además, sobre cómo un escándalo de corrupción en el seno del poder ucraniano forzó al verdadero mandamás de Kiev a dimitir.
