La situación real en Venezuela, la 'esclavitud narrativa' y la revuelta política en Ucrania
Pese a la tensión en torno a las amenazas de Trump, Venezuela vive una situación muy diferente a cómo se busca presentar en los medios occidentales, constató... 03.12.2025, Sputnik Mundo
de moscú a la habana
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan, además, sobre cómo un escándalo de corrupción en el seno del poder ucraniano forzó al verdadero mandamás de Kiev a dimitir.
Pese a la tensión en torno a las amenazas de Trump, Venezuela vive una situación muy diferente a cómo se busca presentar en los medios occidentales, constató con su propios ojos el presentador De Moscú a La Habana, Oleg Leónov. La mala imagen del país caribeño es resultado de toda una campaña cognitiva que Caracas está aprendiendo a contrarrestar.
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan, además, sobre cómo un escándalo de corrupción en el seno del poder ucraniano forzó al verdadero mandamás de Kiev a dimitir.