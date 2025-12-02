https://noticiaslatam.lat/20251202/titulares-de-la-victoria-una-exposicion-en-moscu-presenta-portadas-latinoamericanas-de-la-segunda-1169037270.html
Titulares de la Victoria: una exposición en Moscú presenta portadas latinoamericanas de la Segunda Guerra Mundial
Titulares de la Victoria: una exposición en Moscú presenta portadas latinoamericanas de la Segunda Guerra Mundial
'La Segunda Guerra Mundial a través de los ojos de la prensa latinoamericana de 1941-1945' es el nombre de una exposición única inaugurada en el Instituto de...
'La Segunda Guerra Mundial a través de los ojos de la prensa latinoamericana de 1941-1945' es el nombre de una exposición única inaugurada en el Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, en Moscú.
La muestra, destinada a conmemorar el 80 aniversario de la Victoria sobre el eje nazi-fascista, presenta fragmentos de periódicos de la época narrando los hechos desde el prisma de Latinoamérica y el Caribe, región que también hizo su aporte al triunfo de los aliados, tanto mediante el envío de una amplia gama de materias primas y productos, entre ellos alimentos, como también a través de una participación militar directa.
Por ejemplo, la portada de la edición del 18 de julio de 1944 de O Globo dice: "Llegan a Europa los soldados de Brasil".
"Brasil envió a Europa un cuerpo de infantería que combatió contra el fascismo en Italia. La aviación mexicana participó en el teatro de operaciones del Pacífico. Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Perú, Uruguay, Venezuela y otros países de la región brindaron apoyo diplomático, económico y humanitario a la coalición antihitleriana. Los voluntarios de estos países lucharon contra el fascismo en Europa, África y Asia", manifestó en la inauguración Vladímir Kvardakov, presidente de la junta directiva del Centro Ruso de Información Científica, la misma que, junto con la Biblioteca Estatal Pública de Historia, proporcionó los archivos.
Añadió que el pueblo ruso también recuerda "con respeto y gratitud a aquellos héroes cubanos que pelearon en las filas del Ejército Rojo".
28 de noviembre, 16:20 GMT
El camino hacia la Victoria
Los titulares de medios como El Mercurio (Chile), Hoy (Cuba), Diario Popular (Colombia), Futuro (México) o La Vanguardia (Argentina) repasan los hechos clave en el camino hacia la Victoria.
Aquí algunos de ellos: "Firme defensa en Moscú", "La Alemania de Hitler después de Stalingrado", "Retirada nazi en Leningrado", "Los alemanes son incapaces de resistir la poderosa ofensiva del Ejército Rojo", "Anuncia Stalin la caída de Berlín", "Desintegrado el frente occidental nazi" y, por último, "La rendición oficial de Japón fue firmada a bordo del Missouri".
En este contexto, el director del Instituto de Latinoamérica, Dmitri Rozental, enfatizó que la prensa latinoamericana de los años de la Segunda Guerra Mundial "es una de las mejores fuentes" para enterarse, tanto del desarrollo de la peor contienda bélica en la historia de la humanidad, como también del importante papel desempeñado por la región.
Rusia y Latinoamérica se acercan aún más
Según el académico, la muestra, "no solo es una oportunidad más para discutir el pasado de América Latina y Rusia, sino también nuestro presente".
"Estamos convencidos de que este acontecimiento acercará aún más a nuestros países", apuntó Rozental.
