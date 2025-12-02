https://noticiaslatam.lat/20251202/europa-corre-el-riesgo-de-quedarse-sin-tierras-raras-para-su-industria-militar-segun-medios-1169027959.html
Europa corre el riesgo de quedarse sin tierras raras para su industria militar, según medios
Europa corre el riesgo de quedarse sin tierras raras para su industria militar, según medios
Sputnik Mundo
La Unión Europea (UE) está empezando a aumentar su poderío militar a gran escala, pero su complejo industrial de defensa se enfrenta a una grave escasez de un... 02.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-02T16:14+0000
2025-12-02T16:14+0000
2025-12-02T16:14+0000
economía
eeuu
china
unión europea (ue)
📈 mercados y finanzas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/02/1169029193_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_48a9595dcd5ad5dc8e7fe133226b0e7d.jpg
Los metales de tierras raras se utilizan en la fabricación de componentes para equipos militares, incluidos cazas, sensores y drones. Pekín controla una parte significativa de estos recursos y anteriormente impuso restricciones a la venta de metales de tierras raras a empresas de defensa. Ahora, la UE se ve obligada a competir con EEUU en los mercados de metales de tierras raras fuera de China.Los expertos calcularon que el tiempo medio para vender, por ejemplo, una tonelada de terbio a un cliente europeo es de tres a cuatro semanas, mientras que para un comprador estadounidense el plazo se reduce a solo tres o cuatro días. Añadieron, además, que EEUU emplea de forma "más creativa" sus conocimientos sobre las cadenas de suministro.Además, las autoridades alemanas señalaron que, aunque Europa dispone de yacimientos de metales raros, carece de capacidad propia para procesarlos, ya que durante años las empresas europeas enviaban estos materiales a China para su procesamiento.El 25 de octubre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció una nueva iniciativa para reducir la dependencia de la UE del suministro de materias primas críticas procedentes de China. En este sentido, Bruselas tiene la intención de compensar la interrupción de estos suministros reforzando los contactos con Australia, Kazajistán, Canadá, Uzbekistán, Ucrania y Chile.
https://noticiaslatam.lat/20251107/1168247497.html
eeuu
china
unión europea (ue)
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/02/1169029193_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6fa67325447e1af528a5ecb1c065e27c.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eeuu, china, unión europea (ue), 📈 mercados y finanzas
eeuu, china, unión europea (ue), 📈 mercados y finanzas
Europa corre el riesgo de quedarse sin tierras raras para su industria militar, según medios
La Unión Europea (UE) está empezando a aumentar su poderío militar a gran escala, pero su complejo industrial de defensa se enfrenta a una grave escasez de un recurso clave: los metales de tierras raras, revela 'Bloomberg'.
"Las reservas cada vez más escasas en Europa podrían agotarse en cuestión de meses, lo que afectaría a la producción", reporta el medio citando a una persona de una empresa de defensa europea.
Los metales de tierras raras se utilizan en la fabricación de componentes para equipos militares, incluidos cazas, sensores y drones. Pekín controla una parte significativa de estos recursos y anteriormente impuso restricciones a la venta de metales de tierras raras a empresas de defensa. Ahora, la UE se ve obligada a competir con EEUU en los mercados de metales de tierras raras fuera de China.
Los expertos calcularon que el tiempo medio para vender, por ejemplo, una tonelada de terbio a un cliente europeo es de tres a cuatro semanas, mientras que para un comprador estadounidense el plazo se reduce a solo tres o cuatro días. Añadieron, además, que EEUU emplea de forma "más creativa" sus conocimientos sobre las cadenas de suministro.
7 de noviembre, 10:12 GMT
Además, las autoridades alemanas señalaron que, aunque Europa dispone de yacimientos de metales raros, carece de capacidad propia para procesarlos, ya que durante años las empresas europeas enviaban estos materiales a China para su procesamiento.
El 25 de octubre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció una nueva iniciativa para reducir la dependencia de la UE del suministro de materias primas críticas procedentes de China. En este sentido, Bruselas tiene la intención de compensar la interrupción de estos suministros reforzando los contactos con Australia, Kazajistán, Canadá, Uzbekistán, Ucrania y Chile.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.