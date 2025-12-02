https://noticiaslatam.lat/20251202/europa-corre-el-riesgo-de-quedarse-sin-tierras-raras-para-su-industria-militar-segun-medios-1169027959.html

Europa corre el riesgo de quedarse sin tierras raras para su industria militar, según medios

Europa corre el riesgo de quedarse sin tierras raras para su industria militar, según medios

La Unión Europea (UE) está empezando a aumentar su poderío militar a gran escala, pero su complejo industrial de defensa se enfrenta a una grave escasez de un... 02.12.2025, Sputnik Mundo

Los metales de tierras raras se utilizan en la fabricación de componentes para equipos militares, incluidos cazas, sensores y drones. Pekín controla una parte significativa de estos recursos y anteriormente impuso restricciones a la venta de metales de tierras raras a empresas de defensa. Ahora, la UE se ve obligada a competir con EEUU en los mercados de metales de tierras raras fuera de China.Los expertos calcularon que el tiempo medio para vender, por ejemplo, una tonelada de terbio a un cliente europeo es de tres a cuatro semanas, mientras que para un comprador estadounidense el plazo se reduce a solo tres o cuatro días. Añadieron, además, que EEUU emplea de forma "más creativa" sus conocimientos sobre las cadenas de suministro.Además, las autoridades alemanas señalaron que, aunque Europa dispone de yacimientos de metales raros, carece de capacidad propia para procesarlos, ya que durante años las empresas europeas enviaban estos materiales a China para su procesamiento.El 25 de octubre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció una nueva iniciativa para reducir la dependencia de la UE del suministro de materias primas críticas procedentes de China. En este sentido, Bruselas tiene la intención de compensar la interrupción de estos suministros reforzando los contactos con Australia, Kazajistán, Canadá, Uzbekistán, Ucrania y Chile.

