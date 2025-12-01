https://noticiaslatam.lat/20251201/que-se-sabe-hasta-ahora-sobre-las-negociaciones-entre-ucrania-y-eeuu-en-florida-1168995025.html
¿Qué se sabe hasta ahora sobre las negociaciones entre Ucrania y EEUU en Florida?
Las conversaciones de las delegaciones estadounidense y ucraniana en Florida se centraron casi por completo en la discusión del tema territorial, informa el... 01.12.2025, Sputnik Mundo
Las fuentes describieron el diálogo de cinco horas como "complejo y tenso", aunque productivo.Washington esperaba avanzar en el tema territorial para que, posteriormente, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, pudiera presentar la propuesta al presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante su visita al país euroasiático, indica el portal.Además de discutir el futuro de la región del Donbás, ambas partes abordaron un posible escenario en el que a Ucrania se le impediría entrar en la OTAN, señala CNN, citando a una fuente."Los negociadores han debatido un posible esquema según el cual a Ucrania se le vedaría de facto el ingreso a la alianza militar occidental liderada por EEUU, mediante acuerdos que tendrían que negociarse directamente entre los Estados miembros de la OTAN y Moscú", destaca el artículo.La delegación estadounidense estaba compuesta por: La parte ucraniana contaba con:La Administración estadounidense había anunciado anteriormente que está elaborando un plan para una solución al conflicto ucraniano, señalando que, por ahora, no revelará sus detalles, ya que el trabajo aún continúa. Desde el Kremlin reiteraron que Rusia sigue abierta al diálogo y permanece en la plataforma de negociaciones de Anchorage.Vladímir Putin, declaró el 21 de noviembre, durante una reunión del Consejo de Seguridad, que el plan estadounidense podría servir de base para un arreglo de paz definitivo, aunque, por el momento, su contenido no se está discutiendo de manera sustantiva con Moscú. A su juicio, esto se debe a que Washington, al parecer, no logra obtener el consentimiento de Kiev, dado que Ucrania y sus aliados europeos siguen aferrados a ilusiones y aún sueñan con infligir a Rusia una "derrota estratégica" en el campo de batalla. Agregó que su postura deriva de la falta de información objetiva sobre la situación real en el frente.
Las conversaciones de las delegaciones estadounidense y ucraniana en Florida se centraron casi por completo en la discusión del tema territorial, informa el portal 'Axios' citando a dos funcionarios ucranianos.
"Las conversaciones entre EEUU y Ucrania del domingo [30] se centraron en determinar por dónde pasaría de facto la frontera con Rusia en un eventual acuerdo de paz”, informa el medio.
Las fuentes describieron el diálogo de cinco horas como "complejo y tenso", aunque productivo.
Washington esperaba avanzar en el tema territorial para que, posteriormente, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, pudiera presentar
la propuesta al presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante su visita al país euroasiático, indica
el portal.
Además de discutir el futuro de la región del Donbás, ambas partes abordaron un posible escenario en el que a Ucrania se le impediría entrar en la OTAN, señala CNN, citando a una fuente.
"Los negociadores han debatido un posible esquema según el cual a Ucrania se le vedaría de facto
el ingreso a la alianza militar occidental liderada por EEUU, mediante acuerdos que tendrían que negociarse directamente entre los Estados miembros de la OTAN y Moscú
", destaca
el artículo.
La delegación estadounidense estaba compuesta por:
el secretario de Estado, Marco Rubio
,
el enviado especial Steve Witkoff
,
el asesor de Trump, Jared Kushner
.
La parte ucraniana contaba con:
el asesor de seguridad nacional, Rustem Umérov
,
el jefe del Estado Mayor de las FFAA ucranianas, Andréi Ignátov
,
el subdirector de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa, Vadim Skíbitski
.
La Administración estadounidense había anunciado anteriormente que está elaborando un plan para una solución al conflicto ucraniano
, señalando que, por ahora, no revelará sus detalles
, ya que el trabajo aún continúa. Desde el Kremlin reiteraron que Rusia sigue abierta al diálogo y permanece en la plataforma de negociaciones de Anchorage.
Vladímir Putin, declaró el 21 de noviembre, durante una reunión del Consejo de Seguridad, que el plan estadounidense podría servir de base
para un arreglo de paz definitivo, aunque, por el momento, su contenido no se está discutiendo de manera sustantiva con Moscú.
A su juicio, esto se debe a que Washington, al parecer, no logra obtener el consentimiento de Kiev, dado que Ucrania y sus aliados europeos siguen aferrados a ilusiones y aún sueñan con infligir a Rusia una "derrota estratégica" en el campo de batalla. Agregó que su postura deriva de la falta de información objetiva sobre la situación real en el frente.
