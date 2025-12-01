https://noticiaslatam.lat/20251201/que-se-sabe-hasta-ahora-sobre-las-negociaciones-entre-ucrania-y-eeuu-en-florida-1168995025.html

¿Qué se sabe hasta ahora sobre las negociaciones entre Ucrania y EEUU en Florida?

Las fuentes describieron el diálogo de cinco horas como "complejo y tenso", aunque productivo.Washington esperaba avanzar en el tema territorial para que, posteriormente, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, pudiera presentar la propuesta al presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante su visita al país euroasiático, indica el portal.Además de discutir el futuro de la región del Donbás, ambas partes abordaron un posible escenario en el que a Ucrania se le impediría entrar en la OTAN, señala CNN, citando a una fuente."Los negociadores han debatido un posible esquema según el cual a Ucrania se le vedaría de facto el ingreso a la alianza militar occidental liderada por EEUU, mediante acuerdos que tendrían que negociarse directamente entre los Estados miembros de la OTAN y Moscú", destaca el artículo.La delegación estadounidense estaba compuesta por: La parte ucraniana contaba con:La Administración estadounidense había anunciado anteriormente que está elaborando un plan para una solución al conflicto ucraniano, señalando que, por ahora, no revelará sus detalles, ya que el trabajo aún continúa. Desde el Kremlin reiteraron que Rusia sigue abierta al diálogo y permanece en la plataforma de negociaciones de Anchorage.Vladímir Putin, declaró el 21 de noviembre, durante una reunión del Consejo de Seguridad, que el plan estadounidense podría servir de base para un arreglo de paz definitivo, aunque, por el momento, su contenido no se está discutiendo de manera sustantiva con Moscú. A su juicio, esto se debe a que Washington, al parecer, no logra obtener el consentimiento de Kiev, dado que Ucrania y sus aliados europeos siguen aferrados a ilusiones y aún sueñan con infligir a Rusia una "derrota estratégica" en el campo de batalla. Agregó que su postura deriva de la falta de información objetiva sobre la situación real en el frente.

