¿Por qué la política de exención de visados de China está causando un "efecto dominó" a nivel global?

Esta tendencia, apunta el medio, se ejemplifica con la reciente propuesta conjunta de la industria turística surcoreana a su Gobierno para extender la política de exención de visado para grupos de turistas chinos, una acción que valida el impacto positivo de la iniciativa del gigante asiático.La publicación explica que, al reducirse significativamente los costos de transacción transfronterizos, se estimula la demanda potencial de turismo y genera beneficios tangibles tanto para China como para el mundo. En Corea del Sur, la implementación de su política recíproca resultó en un aumento del 90% en visitantes chinos y un crecimiento del 40% en ventas en una importante tienda libre de impuestos en Myeongdong en solo un mes.La importancia de la exención mutua de visados, como la existente entre China y Corea del Sur, trasciende la mera economía, apunta el artículo. Al facilitar los intercambios interpersonales, la política actúa como un puente que fortalece las relaciones bilaterales y fomenta la confianza mutua. Entre enero y octubre del año en curso, el número de turistas entre ambos países superó los siete millones, demostrando cómo la interacción directa y la convivencia diaria cultivan una base social profunda para la comprensión mutua.El compromiso de China con la apertura se refleja en la continua expansión de "su círculo de amigos" de exención de visado, que actualmente incluye a más de 70 países con acuerdos unilaterales o mutuos, asegura el medio. Además, China ha ampliado su política de tránsito sin visado a 55 países, extendiendo el número de puertos de entrada a 60 en 24 jurisdicciones provinciales y estandarizando el período máximo de estancia a 240 horas, es decir, 10 días.La eficacia de esta estrategia de apertura se corrobora con datos concretos, como los compartidos por la estación de inspección fronteriza de la ciudad de Shenzhen, donde los viajeros de entrada y salida superaron los 6 millones por primera vez en cinco años. De estos, los ciudadanos extranjeros sin visado representaron casi el 60% del total. A nivel internacional, otros países están siguiendo la pauta, como Nueva Zelanda, que ofrece exención de visado a ciudadanos chinos con visados australianos, Filipinas, que lanzó una eVisa, y Rusia, que implementará una política de exención de visado para viajeros chinos.

