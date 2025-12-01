https://noticiaslatam.lat/20251201/estados-unidos-se-enfrenta-a-una-creciente-escasez-de-marineros-segun-reportes-1168981629.html

Estados Unidos se enfrenta a una creciente escasez de marineros, según reportes

El medio apunta que este déficit de marineros, en medio del fortalecimiento de China y Rusia, representa un riesgo estratégico para el país, afectando no solo la eficiencia de la cadena de suministro, sino también la seguridad nacional y la capacidad de la nación para movilizar recursos logísticos en caso de una crisis militar o conflicto global. El problema se ha vuelto tan crítico que, incluso si se resolvieran los desafíos de construcción naval, no habría suficiente gente calificada para operar la reducida flota de buques mercantes inscritos en el registro estadounidense, advierte el medio.Contrario a lo que se podría esperar, la compensación económica para los marinos mercantes estadounidenses es notablemente competitiva. Los oficiales y otros puestos especializados pueden ganar sueldos que superan con creces el promedio nacional y los salarios de trabajos similares en tierra, funcionando como un potente incentivo económico. Sin embargo, la nota destaca que esta ventaja financiera ha perdido su poder de atracción, indicando que el problema de la escasez trasciende la simple ecuación de oferta y demanda laboral, evidenciando la existencia de factores no monetarios que desalientan la elección de esta carrera.La principal barrera para el reclutamiento no es el dinero, sino la calidad de vida. La profesión de marino mercante exige largos períodos de tiempo lejos de casa, lo que dificulta mantener lazos familiares y una vida social estable. Además, las condiciones de trabajo son a menudo rigurosas y demandan habilidades especializadas, requiriendo un esfuerzo físico y mental bajo entornos de presión que no resultan atractivos para las nuevas generaciones de estadounidenses.La escasez de tripulantes se suma a la drástica reducción de la flota mercante de EEUU, que actualmente se compone de menos de 200 buques de gran capacidad (como portacontenedores y tanqueros). Esta situación es vista por la Secretaría de Transporte y diversas administraciones como un punto débil en la estrategia de defensa frente a potencias navales como China. El diario advierte que la capacidad de EEUU para desplegar su poder logístico solo dependerá de una sólida marina mercante que pueda apoyar a las fuerzas armadas; al no contar con suficiente personal, esta capacidad se ve comprometida, independientemente de cuántos barcos se logren construir.

