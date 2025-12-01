Candidato del Partido Nacional encabeza conteo preliminar de votos en Honduras, según el CNE
08:16 GMT 01.12.2025 (actualizado: 08:24 GMT 01.12.2025)
© AP Photo / Moises CastilloNasry Asfura, candidato presidencial de Honduras
Varias horas después del cierre de los centros de votación en Honduras, el Consejo Nacional Electoral emitió el primer boletín, según el cual el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, el aspirante apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, encabeza la carrera por la presidencia del país centroamericano.
Luego del procesamiento del 34.25% de las actas, lo que equivale a 6.559 de un total de 19.152, el nacionalista aparece con 40.61%, 530.073 de las papeletas escrutadas, seguido por el representante del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 38.79%, 506.316 de las boletas, y en tercer lugar la candidata oficialista Rixi Moncada, con 19.61%, 255.972 votos.
Con anterioridad, la aspirante del Partido Libertad y Refundación y la actual presidenta, Xiomara Castro, advirtieron sobre un presunto hackeo en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), por tanto, tras este primer anuncio del CNE, piden a la ciudadanía la defensa del voto ante la posible manipulación de las cifras.
En este sentido, el partido Libre mantiene su postura de no aceptar estos primeros datos, pues además de la denuncia realizada por la organización política gubernamental, el TREP está controlado por empresas privadas, ofrece un sondeo rápido y ya fue utilizado para perpetrar el fraude durante las elecciones de 2017.
Tras el fin de la jornada electoral, Moncada manifestó en sus redes sociales su agradecimiento al pueblo por acudir a las urnas de manera masiva en defensa de su propuesta económica y democrática, y les solicitó mantenerse en pie de lucha hasta obtener el cómputo final con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones.
Irregularidades e injerencias dentro del proceso electoral
El sociólogo Carlos Padilla, quien labora en la secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los pueblos de Honduras y brindó apoyo logístico en los comicios de este domingo, refirió a Sputnik que los días previos al sufragio se vivieron con mucha tensión y creciente crispación, si bien este 30 de noviembre estuvo muy tranquilo, con muy pocos problemas.
Indicó que previo al día del sufragio el TREP mostró fallas en pruebas realizadas con un bajo nivel de escrutinio rápido, interrupción de la conectividad satelital y de uno de los canales de transmisión de las actas desde los centros de votación; también los lectores de huellas presentaron deficiencias técnicas, "no funcionaban bien, ni capturaban la huella".
"Había que hacer entonces un proceso alternativo, te tomaban una foto con el mismo aparato y luego te inscriben en un listado. Ello demuestra que no estaban funcionando todos al 100% y la idea era tener esos dispositivos, donde se identifica al votante y después se contrasta con los nombres de quienes acudieron al centro de votación", detalló.
Pese a esas dificultades, las largas filas y la duración del proceso—que se extendió a una hora después en algunas regiones—, "hubo buena afluencia a los colegios electorales, en ese tendido fue un proceso de mucha participación".
"En los espacios del Partido Libre se acordó el no reconocimiento de estas cifras preliminares porque, según los audios investigados por la fiscalía de representantes del bipartidismo, el CNE y el empresariado, existía un plan de boicot contra la organización oficialista que involucraba al TREP y la difusión de datos no fidedignos", recordó.
No obstante, durante la jornada electoral se divulgaron encuestas a boca de urnas, algunas de ellas concedían incluso la victoria a Moncada, y especulaciones acerca de las principales tendencias, "se vivió un clima un poco tenso, no hubo manifestaciones de algarabía como en otros comicios, incluso luego del conteo oficial, no se ve tanto movimiento en las calles, ni señales de celebración".
Indicó, asimismo, la presencia de numerosos observadores nacionales e internacionales que resguardaron el proceso y el impacto de mensajes previos en la ciudadanía como los emitidos por el presidente estadounidense Donald Trump quien manifestó su favoritismo por el candidato nacionalista, actual líder de los resultados.
"El mandatario de Argentina, Javier Milei, también se pronunció sobre las elecciones de Honduras en el mismo sentido que Trump. Esto demuestra la existencia de una injerencia manipuladora de gobiernos de países con mayor poderío económico y político en la región. En Centroamérica y especialmente aquí, la población siempre ha estado influenciada por la hegemonía de EEUU", dijo.
Por ende, uno de los puntos de la campaña contra Libre refería las dificultades de perder las relaciones con Washington, "nuestro mayor socio comercial y aliado estratégico, que podía retirar, inclusive, las ayudas en determinados proyectos nacionales, poner en riesgo las remesas y al estatus de nuestros migrantes".
¿Qué puede significar el regreso del bipartidismo?
Para Padilla, el retorno del bipartidismo pondría en peligro los proyectos sociales y de inversión desarrollados por el actual ejecutivo y representaría el regreso a políticas neoliberales, "durante los 12 años del Partido Nacional se impulsaron las más agresivas medidas contra la clase trabajadora, la privatización de servicios públicos y la liberalización del mercado".
Por su parte, Samantha Salgado, perteneciente a la juventud del Partido Libre, señaló a Sputnik que una eventual victoria de Asfura significaría una regresión "en nuestros derechos y avances básicos, alcances del gobierno de Xiomara que han dignificado la vida de todos; retornaríamos a los procesos de opresión, discriminación y de maltrato".
"Para este lunes esperamos las declaraciones de la candidata Rixi Moncada. Ella fue muy enfática en sus palabras por su red social X, al mencionar que conoceremos su posición sobre los resultados preliminares transmitidos por el CNE", subrayó.
Este domingo más de seis millones de hondureños estaban llamados a las urnas en unos comicios antecedidos por denuncias de presunto fraude, para seleccionar al nuevo presidente o presidenta, cientos de alcaldías y los representantes del Congreso Nacional y el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Además, el CNE tiene hasta 30 días para anunciar oficialmente el resultado final de estas elecciones generales, las duodécimas celebradas desde el retorno de la democracia en 1981, tras casi 20 años de regímenes militares (1963-1981).
