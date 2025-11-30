Mundo
Defensas aéreas rusas derriban 33 drones ucranianos sobre varias regiones
Defensas aéreas rusas derriban 33 drones ucranianos sobre varias regiones
Las defensas aéreas de Rusia derribaron 33 drones de combate ucranianos en la parte europea del país durante la noche del 29 al 30 de noviembre, comunicó el... 30.11.2025, Sputnik Mundo
defensa
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
rusia
ucrania
drones
Por su parte, la agencia nacional del transporte aéreo, Rosaviatsia, informó de restricciones provisionales de vuelos en los aeropuertos de Gelendzhik, Krasnodar y Sarátov en la noche, por motivos de seguridad.
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, drones
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, drones

Defensas aéreas rusas derriban 33 drones ucranianos sobre varias regiones

08:22 GMT 30.11.2025 (actualizado: 08:32 GMT 30.11.2025)
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos lanzan proyectiles contra objetivos aéreos en la zona de la operación militar especial en Ucrania
Las defensas aéreas de Rusia derribaron 33 drones de combate ucranianos en la parte europea del país durante la noche del 29 al 30 de noviembre, comunicó el Ministerio de Defensa.
Las interceptaciones se realizaron en las regiones de:
Rostov (16 drones),
Krasnodar (7),
Bélgorod (3)
Kursk (1),
sobre el mar Negro (6).
Por su parte, la agencia nacional del transporte aéreo, Rosaviatsia, informó de restricciones provisionales de vuelos en los aeropuertos de Gelendzhik, Krasnodar y Sarátov en la noche, por motivos de seguridad.
Cómo las FFAA rusas frenan a los operadores de drones ucranianos en la región de Zaporozhie - Sputnik Mundo, 1920, 28.11.2025
Cómo las FFAA rusas frenan a los operadores de drones ucranianos en la región de Zaporozhie
28 de noviembre, 21:34 GMT
