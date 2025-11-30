https://noticiaslatam.lat/20251130/defensas-aereas-rusas-derriban-33-drones-ucranianos-sobre-varias-regiones-1168966995.html
Defensas aéreas rusas derriban 33 drones ucranianos sobre varias regiones
Defensas aéreas rusas derriban 33 drones ucranianos sobre varias regiones
Las interceptaciones se realizaron en las regiones de:Por su parte, la agencia nacional del transporte aéreo, Rosaviatsia, informó de restricciones provisionales de vuelos en los aeropuertos de Gelendzhik, Krasnodar y Sarátov en la noche, por motivos de seguridad.
Defensas aéreas rusas derriban 33 drones ucranianos sobre varias regiones
08:22 GMT 30.11.2025 (actualizado: 08:32 GMT 30.11.2025)
Las defensas aéreas de Rusia derribaron 33 drones de combate ucranianos en la parte europea del país durante la noche del 29 al 30 de noviembre, comunicó el Ministerio de Defensa.
Las interceptaciones se realizaron en las regiones de:
Por su parte, la agencia nacional del transporte aéreo, Rosaviatsia, informó de restricciones provisionales de vuelos en los aeropuertos de Gelendzhik, Krasnodar y Sarátov en la noche, por motivos de seguridad.
