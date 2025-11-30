https://noticiaslatam.lat/20251130/china-apuesta-por-la-construccion-de-un-sistema-de-infraestructura-aire-espacio-tierra-mar-1168926170.html

China apuesta por la construcción de un sistema de infraestructura "aire-espacio-tierra-mar"

El Ministerio de Recursos Naturales anunció la conclusión del proyecto para el final del 15º Plan Quinquenal (2026-2030), según consigna el diario 'Global... 30.11.2025, Sputnik Mundo

Un componente fundamental de esta estrategia es el satélite Ludi Tance-1, desarrollado de forma independiente por China. Dicha innovación representa un avance crucial en la tecnología de interferometría de radar de banda L (InSAR) del país, permitiendo la adquisición de datos de cobertura total a nivel nacional mensualmente para el monitoreo de deformaciones. Antes de este logro, China dependía de satélites extranjeros para obtener datos InSAR. Los datos del Ludi Tance-1 ya se han distribuido y aplicado ampliamente en todo el país, sirviendo de apoyo rutinario para la identificación de riesgos de desastres geológicos, apuntó el diario.En el ámbito de los recursos terrestres, China ha conseguido importantes descubrimientos y mejoras en su seguridad de suministro. Desde el período del 14º Plan Quinquenal, se han logrado avances significativos en las teorías de depósitos de cobre y las tecnologías de exploración. Estos avances han conducido a hallazgos sustanciales de cobre en la Región Autónoma de Xizang (suroeste de China), lo que está transformando el panorama de la exploración y desarrollo de cobre del país y mejorando su capacidad para garantizar el suministro.También se han desarrollado innovaciones clave en la extracción y utilización de metales raros y dispersos, como el galio, el germanio y el indio. El medio explica que gracias a estos avances, las empresas chinas han superado cuellos de botella técnicos para extraer de manera eficiente estos metales de baja ley presentes en carbón y minerales de aluminio, cobre, plomo y zinc. Como resultado de estas mejoras, la tasa de recuperación integral de germanio del carbón ha aumentado notablemente, pasando del 55% a más del 80%, mientras que la recuperación de galio, germanio e indio durante la fundición de plomo-zinc ha crecido aproximadamente un 10%.En el área de ingeniería marina, se introdujeron tecnologías esenciales y aplicaciones innovadoras relacionadas con el diseño, la fabricación y la instalación de tuberías submarinas. Estas tecnologías han sido implementadas con éxito en 15 importantes proyectos de ingeniería, tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo operaciones en el mar de China Oriental. Estos avances son cruciales para el desarrollo de la infraestructura marítima y la explotación de recursos en el lecho marino.Un logro destacado en la exploración marítima fue la primera inmersión tripulada de China en el Ártico, realizada entre julio y octubre de este año por el buque de investigación Deep Sea No.1, que transportaba el sumergible Jiaolong, con el apoyo de ruptura de hielo del Xuelong 2. El equipo llevó a cabo 12 inmersiones y fue pionero de un modelo de misión cooperativa subacuática de doble sumergible con el Fendouzhe. Las inmersiones repetidas del Fendouzhe bajo el hielo marino denso hicieron de China el primer país del mundo en realizar operaciones tripuladas rutinarias en aguas profundas en condiciones árticas.Para lograr estos objetivos, explica el medio, el Ministerio de Recursos Naturales de China planea intensificar sus esfuerzos en la innovación original y en los avances clave durante el 15º Plan Quinquenal. Esto incluye el despliegue estratégico de grandes proyectos nacionales de ciencia y tecnología, así como la promoción del establecimiento de un nuevo fondo conjunto denominado "Océano y Tierra". Dichas medidas buscan fortalecer la investigación básica organizada y acelerar la producción, transformación y aplicación de logros científicos trascendentales en todos los dominios de la infraestructura de recursos naturales.

