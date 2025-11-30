Putin haciendo música, marcha en Caracas, incendios e inundaciones entre las fotos de la semana
Unos transeuntes observan las llamas que envuelven un edificio tras un mortal incendio en un complejo residencial de Hong Kong.
El presidente ruso, Vladímir Putin, sostiene el instrumento musical nacional kirguís komuz durante la reunión de los jefes de Estado miembros de la Organización del Tratado de Cooperación de Seguridad, celebrada en este país.
Automóviles y casas anegados por las inundaciones en una de las provincias del sur de Tailandia.
Los miembros de la tripulación principal, los cosmonautas rusos Serguéi Mikáyev y Serguéi Kud-Sverchkov, así como el astronauta estadounidense Christopher Williams, posan antes del lanzamiento del cohete portador Soyuz-2.1a con la nave Soyuz MS-28 desde el cosmódromo de Baikonur.
Evento de entretenimiento para niños palestinos en la ciudad de Gaza.
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, recoge el árbol de Navidad oficial de la Casa Blanca para 2025.
Un hombre cuida a una oveja luego de las fuertes lluvias en Albania.
Un devastador incendio arrasa los barrios marginales de Daca, la capital bangladesí.
Policía india arresta a activistas medioambientales que protestaban contra la contaminación atmosférica.
Candidatos a scouts de diferentes estados de la India participan en los ensayos durante un campamento a nivel nacional.
Obreros preparan el globo Stuart el Minion para el evento Macy's Balloon Inflation 2025 en EEUU.
Celebración del cumpleaños del morsa llamado Misha en el Día Mundial de la Morsa en un oceanario de la ciudad rusa de Vladivostok.
Un rescatista evacúa a un bebé durante las fuertes inundaciones que azotaron Vietnam.
Personas combatiendo las consecuencias de un fuerte incendio en Nairobi, capital de Kenia.
Un caballo da una cabriola en la marcha cívico-militar en Caracas.
Dos jóvenes posan delante de unos autos Lamborghini en la exposición Milano AutoClassica, en la ciudad italiana de Milán.
Un hombre realiza prácticas de acondicionamiento físico en un lago helado de la ciudad rusa de Novosibirsk, situada en Siberia.
