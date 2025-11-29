https://noticiaslatam.lat/20251129/macron-miente-sobre-rusia-y-vuelve-a-hacer-el-ridiculo-1168918386.html

nicaragua-rusia: línea directa

Tan solo este año, se han inaugurado más de 1.600 colegios y casi 1.700 guarderías en el país euroasiático, mientras que, en los últimos 6 años, se han puesto en funcionamiento unos 7.000 centros de salud, entre salas de maternidad, clínicas y hospitales. Parte de estas obras se edificaron en los nuevos territorios rusos, constatan Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky, presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.Otros temas abordados en el pódcast son los estragos del injusto modelo económico occidental sobre la transición energética verde, el error estratégico de Kiev y sus aliados europeos en oponerse a la paz con Rusia, así como el callejeo por América Latina y el Caribe de representantes del Departamento de Guerra estadounidense.

