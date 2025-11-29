Mundo
Nicaragua-Rusia: Línea directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
Macron miente sobre Rusia y vuelve a hacer el ridículo
Macron miente sobre Rusia y vuelve a hacer el ridículo
En un nuevo ataque rusofóbico y en un desesperado intento de convencer para continuar el enfrentamiento con Moscú, el presidente francés, Emmanuel Macron, dio...
Tan solo este año, se han inaugurado más de 1.600 colegios y casi 1.700 guarderías en el país euroasiático, mientras que, en los últimos 6 años, se han puesto en funcionamiento unos 7.000 centros de salud, entre salas de maternidad, clínicas y hospitales. Parte de estas obras se edificaron en los nuevos territorios rusos, constatan Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky, presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.Otros temas abordados en el pódcast son los estragos del injusto modelo económico occidental sobre la transición energética verde, el error estratégico de Kiev y sus aliados europeos en oponerse a la paz con Rusia, así como el callejeo por América Latina y el Caribe de representantes del Departamento de Guerra estadounidense.
Macron miente sobre Rusia y vuelve a hacer el ridículo
Macron miente sobre Rusia y vuelve a hacer el ridículo
Macron miente sobre Rusia y vuelve a hacer el ridículo

En un nuevo ataque rusofóbico y en un desesperado intento de convencer para continuar el enfrentamiento con Moscú, el presidente francés, Emmanuel Macron, dio por sepultadas las políticas sociales en Rusia al afirmar que ya no se construyen colegios ni hospitales. Pero la realidad es totalmente contraria.
Tan solo este año, se han inaugurado más de 1.600 colegios y casi 1.700 guarderías en el país euroasiático, mientras que, en los últimos 6 años, se han puesto en funcionamiento unos 7.000 centros de salud, entre salas de maternidad, clínicas y hospitales. Parte de estas obras se edificaron en los nuevos territorios rusos, constatan Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky, presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.
Otros temas abordados en el pódcast son los estragos del injusto modelo económico occidental sobre la transición energética verde, el error estratégico de Kiev y sus aliados europeos en oponerse a la paz con Rusia, así como el callejeo por América Latina y el Caribe de representantes del Departamento de Guerra estadounidense.
