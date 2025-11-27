Las autoridades mexicanas modernizan la red satelital para prevenir desastres naturales

Según el diario mexicano Milenio, el proyecto contempla la actualización total de hardware, software, antenas, servidores y sistemas de ingestión y decodificación, según el Anexo Técnico del Servicio Meteorológico Militar.Se renovarán cuatro estaciones receptoras con equipo especializado, como servidores Dell de alto rendimiento, estaciones HP, receptores dedicados GOES y software actualizado como McIDAS, FerroD y JCSHM, todo con soporte permanente para garantizar operación continua."Los datos GOES permiten planear evacuaciones, pronosticar lluvias extremas y determinar ventanas seguras de vuelo para helicópteros de rescate en huracanes, tormentas o inundaciones", explicó el medio.Los satélites GOES-18 y GOES-19, operados por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), no tienen fines militares, pero son esenciales para la gestión de riesgos en América del Norte. GOES-18 cubre el Pacífico Oriental y GOES-19 el Caribe y el Atlántico, generando imágenes de muy alta resolución cada cinco minutos, que permiten detectar ciclones, incendios forestales, ceniza volcánica, niebla y condiciones críticas para vuelos militares, según el reporte de Milenio.Esta información alimenta de manera directa al Servicio Meteorológico Militar y respalda las operaciones del Plan DN-III-E y el Plan Marina. Además, los datos se integrarán con radares, rutas aéreas IFR/VFR y despliegues de vigilancia para reforzar la protección del espacio aéreo mexicano, uno de los objetivos centrales de la licitación, según el diario local.Con esta modernización, la Defensa de México busca mantener autonomía operativa, sustituir infraestructura obsoleta y fortalecer su capacidad para responder a fenómenos extremos, reduciendo la dependencia de productos civiles y garantizando información continua para misiones aéreas y de protección civil.
La Secretaría de la Defensa Nacional de México avanza en una modernización estratégica de su red de recepción satelital con tecnología GOES-18 y GOES-19, con el fin de contar con información más precisa en el seguimiento de huracanes, tormentas tropicales y otros fenómenos que podrían amenazar la seguridad.
Según el diario mexicano Milenio, el proyecto contempla la actualización total de hardware, software, antenas, servidores y sistemas de ingestión y decodificación, según el Anexo Técnico del Servicio Meteorológico Militar.
Se renovarán cuatro estaciones receptoras con equipo especializado, como servidores Dell de alto rendimiento, estaciones HP, receptores dedicados GOES y software actualizado como McIDAS, FerroD y JCSHM, todo con soporte permanente para garantizar operación continua.
"Los datos GOES permiten planear evacuaciones, pronosticar lluvias extremas y determinar ventanas seguras de vuelo para helicópteros de rescate en huracanes, tormentas o inundaciones", explicó el medio.
Los satélites GOES-18 y GOES-19, operados por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), no tienen fines militares, pero son esenciales para la gestión de riesgos en América del Norte.
GOES-18 cubre el Pacífico Oriental y GOES-19 el Caribe y el Atlántico, generando imágenes de muy alta resolución cada cinco minutos, que permiten detectar ciclones, incendios forestales, ceniza volcánica, niebla y condiciones críticas para vuelos militares, según el reporte de Milenio.
Esta información alimenta de manera directa al Servicio Meteorológico Militar y respalda las operaciones del Plan DN-III-E y el Plan Marina.
Además, los datos se integrarán con radares, rutas aéreas IFR/VFR y despliegues de vigilancia para reforzar la protección del espacio aéreo mexicano, uno de los objetivos centrales de la licitación, según el diario local.
Con esta modernización, la Defensa de México busca mantener autonomía operativa, sustituir infraestructura obsoleta y fortalecer su capacidad para responder a fenómenos extremos, reduciendo la dependencia de productos civiles y garantizando información continua para misiones aéreas y de protección civil.
