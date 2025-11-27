Mundo
Fuerzas rusas toman bajo control una localidad y alcanzan un sistema Grad ucraniano en un día
Fuerzas rusas toman bajo control una localidad y alcanzan un sistema Grad ucraniano en un día
27.11.2025
Ese asentamiento, cuyos habitantes hace dos años no superaban una decena, se encuentra al norte de la ciudad de Artiómovsk.Además, fuerzas rusas neutralizaron 24 vehículos blindados, incluidos cinco Humvees, un obús M777, y varios estaciones de radar, entre ellas una AN/TPQ-50, una AN/TPQ-36, fabricadas en EEUU, al igual que una RADA israelí.En las últimas 24 horas, Rusia asestó golpes contra almacenes y puestos de control de drones, un centro de comunicaciones por satélite, instalaciones energéticas utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 148 zonas.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó cinco bombas guiadas, ocho proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars estadounidense, un misil guiado de largo alcance Neptun y derribó 263 drones.El ente castrense ruso cifró en alrededor de 1.355 las bajas que el Ejército ucraniano sufrió en el último día de combates. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 465 militares abatidos.Se suman a estas bajas hasta 235 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, hasta 210 en la de la agrupación Este, más de 135 en la del grupo Norte, alrededor de 230 en la del grupo Sur y hasta 80 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
Puesto de vigilancia aérea del 25.º Ejército del grupo de fuerzas ruso Oeste
Las tropas rusas liberaron el asentamiento de Vasiukovka, en la república popular de Donetsk, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Además, durante la última jornada de combates, las FFAA rusas destruyeron cuatro carros de combate y un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Grad ucraniano, informan.
"Unidades del grupo de fuerzas Sur liberaron gracias a las operaciones enérgicas la localidad de Vasiukovka en la república popular de Donetsk", señala el comunicado.
Ese asentamiento, cuyos habitantes hace dos años no superaban una decena, se encuentra al norte de la ciudad de Artiómovsk.
Además, fuerzas rusas neutralizaron 24 vehículos blindados, incluidos cinco Humvees, un obús M777, y varios estaciones de radar, entre ellas una AN/TPQ-50, una AN/TPQ-36, fabricadas en EEUU, al igual que una RADA israelí.
En las últimas 24 horas, Rusia asestó golpes contra almacenes y puestos de control de drones, un centro de comunicaciones por satélite, instalaciones energéticas utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 148 zonas.
La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó cinco bombas guiadas, ocho proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars estadounidense, un misil guiado de largo alcance Neptun y derribó 263 drones.
El ente castrense ruso cifró en alrededor de 1.355 las bajas que el Ejército ucraniano sufrió en el último día de combates. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 465 militares abatidos.
Se suman a estas bajas hasta 235 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, hasta 210 en la de la agrupación Este, más de 135 en la del grupo Norte, alrededor de 230 en la del grupo Sur y hasta 80 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 99.114 drones, 638 sistemas de misiles antiaéreos, 26.294 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.621 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.587 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 47.814 vehículos militares especiales.

