Insurgentes y Tverskaya
Desde la avenida más larga de México, hasta la que lleva al Kremlin. En 'Insurgentes y Tverskaya', una producción conjunta entre Sin Línea y Sputnik, los periodistas Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky analizan y debaten sobre el acontecer mundial y local, sin filtros ni adornos.
África se rebela contra el persistente colonialismo occidental
África se rebela contra el persistente colonialismo occidental
La última cumbre del G20, que se celebró por primera vez en África, constituyó una rebelión del sur global contra el injusto orden económico internacional... 27.11.2025, Sputnik Mundo
Constatan que, en voz clara y alta, sus naciones se opusieron al expolio occidental de sus recursos naturales, así como a la asfixia de sus economías a través de deudas draconianas con instituciones financieras occidentales, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.Los otros temas que analizamos en el pódcast son la corrupción compartida entre el régimen de Kiev y sus aliados europeos como un gran obstáculo para arreglar el conflicto ucraniano, así como una estrategia destinada a abrir múltiples frentes contra México por negarse a subordinarse ante la potencia norteamericana.
La última cumbre del G20, que se celebró por primera vez en África, constituyó una rebelión del sur global contra el injusto orden económico internacional, señalan Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Insurgentes y Tverskaya de Sin Línea y Sputnik Mundo.
Constatan que, en voz clara y alta, sus naciones se opusieron al expolio occidental de sus recursos naturales, así como a la asfixia de sus economías a través de deudas draconianas con instituciones financieras occidentales, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.
Los otros temas que analizamos en el pódcast son la corrupción compartida entre el régimen de Kiev y sus aliados europeos como un gran obstáculo para arreglar el conflicto ucraniano, así como una estrategia destinada a abrir múltiples frentes contra México por negarse a subordinarse ante la potencia norteamericana.
