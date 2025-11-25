Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20251125/la-defensa-aerea-rusa-derriba-249-drones-ucranianos-1168801217.html
La defensa aérea rusa derriba 249 drones ucranianos
La defensa aérea rusa derriba 249 drones ucranianos
Sputnik Mundo
Las FFAA de Ucrania lanzaron un ataque masivo contra las regiones del sur de Rusia. Según los últimos datos, tres personas murieron en la región de Rostov y... 25.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-25T06:58+0000
2025-11-25T06:58+0000
defensa
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/02/14/1148384368_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_855828d47c46522dd019cf2382058a97.jpg
Según el Ministerio de Defensa de Rusia, de un total de 249 drones abatidos:Por su parte, la agencia nacional del transporte aéreo, Rosaviatsia, informó del cierre provisional de los aeropuertos de Gelendzhik, Krasnodar y Sochi durante la noche, por motivos de seguridad.
https://noticiaslatam.lat/20251124/1168789861.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/02/14/1148384368_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_1f097e9e3b06543969fd4423c8be974a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa

La defensa aérea rusa derriba 249 drones ucranianos

06:58 GMT 25.11.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimediaUn militar ruso con el misil superficie-aire portátil Igla
Un militar ruso con el misil superficie-aire portátil Igla - Sputnik Mundo, 1920, 25.11.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Las FFAA de Ucrania lanzaron un ataque masivo contra las regiones del sur de Rusia. Según los últimos datos, tres personas murieron en la región de Rostov y otras 10 resultaron heridas, mientras que en la región de Krasnodar hubo seis heridos.
Según el Ministerio de Defensa de Rusia, de un total de 249 drones abatidos:
116 fueron interceptados sobre el mar Negro;
76, en la región de Krasnodar;
23, en la república de Crimea;
16, en la región de Rostov;
siete, en la de Briansk;
cuatro, en la de Kursk;
cuatro, sobre el mar de Azov;
dos, en la región de Bélgorod;
y uno, en la de Lípetsk.
Por su parte, la agencia nacional del transporte aéreo, Rosaviatsia, informó del cierre provisional de los aeropuertos de Gelendzhik, Krasnodar y Sochi durante la noche, por motivos de seguridad.
EEUU dejó de financiar el conflicto en Ucrania por orden de Trump, según la Casa Blanca - Sputnik Mundo, 1920, 24.11.2025
Internacional
EEUU dejó de financiar el conflicto en Ucrania por orden de Trump, según la Casa Blanca
ayer, 21:05 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала