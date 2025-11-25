https://noticiaslatam.lat/20251125/la-defensa-aerea-rusa-derriba-249-drones-ucranianos-1168801217.html

La defensa aérea rusa derriba 249 drones ucranianos

Las FFAA de Ucrania lanzaron un ataque masivo contra las regiones del sur de Rusia. Según los últimos datos, tres personas murieron en la región de Rostov y... 25.11.2025, Sputnik Mundo

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, de un total de 249 drones abatidos:Por su parte, la agencia nacional del transporte aéreo, Rosaviatsia, informó del cierre provisional de los aeropuertos de Gelendzhik, Krasnodar y Sochi durante la noche, por motivos de seguridad.

