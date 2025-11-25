La defensa aérea rusa derriba 249 drones ucranianos

https://noticiaslatam.lat/20251125/la-defensa-aerea-rusa-derriba-249-drones-ucranianos-1168801217.html
Según el Ministerio de Defensa de Rusia, de un total de 249 drones abatidos:Por su parte, la agencia nacional del transporte aéreo, Rosaviatsia, informó del cierre provisional de los aeropuertos de Gelendzhik, Krasnodar y Sochi durante la noche, por motivos de seguridad.
Las FFAA de Ucrania lanzaron un ataque masivo contra las regiones del sur de Rusia. Según los últimos datos, tres personas murieron en la región de Rostov y otras 10 resultaron heridas, mientras que en la región de Krasnodar hubo seis heridos.
Según el Ministerio de Defensa de Rusia, de un total de 249 drones abatidos:
116 fueron interceptados sobre el mar Negro;
76, en la región de Krasnodar;
23, en la república de Crimea;
16, en la región de Rostov;
cuatro, sobre el mar de Azov;
dos, en la región de Bélgorod;
Por su parte, la agencia nacional del transporte aéreo, Rosaviatsia, informó del cierre provisional de los aeropuertos de Gelendzhik, Krasnodar y Sochi durante la noche, por motivos de seguridad.