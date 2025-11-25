https://noticiaslatam.lat/20251125/huachicoleo-carretero-en-mexico-falta-de-pagos-causa-perdidas-millonarias-1168783537.html

¿Huachicoleo carretero en México? Falta de pagos causa pérdidas millonarias

La evasión del pago por usar las carreteras mexicanas provoca pérdidas superiores a los 207 millones de dólares, revela el diario 'Milenio' con base en... 25.11.2025, Sputnik Mundo

En una entrevista para el medio mexicano, Marco Frías, director general de la AMCIV, detalló que existen dos formas de "huachicol carretero": la toma de casetas para ejercer presión económica y cuando los mismos automovilistas levantan la pluma para evadir el pago de peaje. Sobre la primera forma, dice el directivo, la AMCIV estima que, entre 2019 y 2021, perdió 378,4 millones de dólares. Es decir, unos 126,2 millones de dólares anuales en promedio. Sin embargo, esta práctica está muy localizada en regiones específicas del país y, en los últimos años, ha disminuido, de acuerdo con Frías. "En el caso de la evasión de peaje, estamos hablando de pérdidas de 1.500 millones de pesos al año [cerca de 87,1 millones de dólares]", asegura el director de la AMCIV a la publicación. Y añade que, bajo esta modalidad de "huachicol carretero", las vialidades del país enfrentan pérdidas de hasta 207,2 millones de dólares anuales, cuyo destino debería ser el mantenimiento de 5.000 kilómetros de autopistas en todo el territorio mexicano. Las pérdidas ocasionadas por lo anterior van más allá de lo económico. Quienes han convertido la evasión en rutina, según la AMCIV, normalmente forman parte de las estadísticas de choques, atropellamientos y agresiones contra el personal de carreteras. Ante ese escenario, Frías considera que una solución requiere coordinación real con las autoridades mexicanas, antes de que el "huachicol carretero" continúe cobrándose vidas.

