Gobierno de México asegura aeronaves del Ejército ante diversos riesgos
Gobierno de México asegura aeronaves del Ejército ante diversos riesgos
Sputnik Mundo
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) blindó a su flota aérea con un seguro especializado para escenarios de guerra, conflictos armados y operaciones... 25.11.2025, Sputnik Mundo
américa latina
seguridad
centroamérica
gobierno de méxico
caribe
milenio
El contrato, adjudicado a Grupo Mexicano de Seguros por 145,4 millones de pesos (7.865 millones de dólares), garantiza la protección de 419 aeronaves —entre ellas drones, helicópteros y cargueros militares— así como de sus tripulantes.A diferencia de un seguro aeronáutico convencional, la póliza contempla un esquema de "todo riesgo" por pérdida o daño físico, incluidos incidentes derivados de hostilidades, armas de uso militar, sabotaje, secuestro, extorsión, daños maliciosos, huelgas y conmoción civil. El Anexo Técnico de Aviación detalla que 306 aeronaves cuentan con cobertura total, entre ellas 90 sistemas no tripulados (RPAS), mientras que 113 unidades quedan aseguradas únicamente en tierra.Los riesgos contemplados abarcan incluso afectaciones por artefactos bélicos sin detonar. "Minas abandonadas, torpedos, bombas u otras armas de guerra abandonadas", señala el documento retomado por el medio local, un reconocimiento explícito por parte de las autoridades sobre la exposición de las aeronaves en zonas de operación.Además de la estructura aérea, el seguro cubre motores de repuesto, herramientas, equipo terrestre, fly away kits y daños que las aeronaves puedan causar a terceros. También incluye responsabilidad civil, daño moral, accidentes personales y gastos médicos para pasajeros civiles y militares, tanto en vuelo como al abordar o descender."Este tipo de pólizas reconoce la naturaleza de las misiones militares actuales, donde las aeronaves pueden enfrentarse a artefactos abandonados o municiones sin explotar", explicó una fuente militar consultada por el rotativo.En cuanto a los límites geográficos, la mayoría de las aeronaves está autorizada para operar desde territorio nacional hasta Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. La póliza también aplica durante shows aéreos, ambulancia aérea, misiones de búsqueda y rescate, persecución de delincuentes, transporte de tropas y operaciones del Plan DN-III, destacó la publicación.
Gobierno de México asegura aeronaves del Ejército ante diversos riesgos

Las aeronaves del Ejército mexicano ahora cuentan con un seguro especial.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) blindó a su flota aérea con un seguro especializado para escenarios de guerra, conflictos armados y operaciones de alto riesgo, de acuerdo con un reporte del diario mexicano 'Milenio'.
El contrato, adjudicado a Grupo Mexicano de Seguros por 145,4 millones de pesos (7.865 millones de dólares), garantiza la protección de 419 aeronaves —entre ellas drones, helicópteros y cargueros militares— así como de sus tripulantes.
A diferencia de un seguro aeronáutico convencional, la póliza contempla un esquema de "todo riesgo" por pérdida o daño físico, incluidos incidentes derivados de hostilidades, armas de uso militar, sabotaje, secuestro, extorsión, daños maliciosos, huelgas y conmoción civil.
El Anexo Técnico de Aviación detalla que 306 aeronaves cuentan con cobertura total, entre ellas 90 sistemas no tripulados (RPAS), mientras que 113 unidades quedan aseguradas únicamente en tierra.
Los riesgos contemplados abarcan incluso afectaciones por artefactos bélicos sin detonar. "Minas abandonadas, torpedos, bombas u otras armas de guerra abandonadas", señala el documento retomado por el medio local, un reconocimiento explícito por parte de las autoridades sobre la exposición de las aeronaves en zonas de operación.
🪖 Gobierno de México despliega a fuerzas de élite en municipios conflictivos de Michoacán - Sputnik Mundo, 1920, 12.11.2025
Gobierno de México despliega a fuerzas de élite en municipios conflictivos de Michoacán
12 de noviembre, 22:03 GMT
Además de la estructura aérea, el seguro cubre motores de repuesto, herramientas, equipo terrestre, fly away kits y daños que las aeronaves puedan causar a terceros. También incluye responsabilidad civil, daño moral, accidentes personales y gastos médicos para pasajeros civiles y militares, tanto en vuelo como al abordar o descender.

Según Milenio, la vigencia del seguro inició el 25 de agosto y se extiende hasta el 31 de diciembre de este año, con posibilidad de prórroga.

"Este tipo de pólizas reconoce la naturaleza de las misiones militares actuales, donde las aeronaves pueden enfrentarse a artefactos abandonados o municiones sin explotar", explicó una fuente militar consultada por el rotativo.
En cuanto a los límites geográficos, la mayoría de las aeronaves está autorizada para operar desde territorio nacional hasta Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.
La póliza también aplica durante shows aéreos, ambulancia aérea, misiones de búsqueda y rescate, persecución de delincuentes, transporte de tropas y operaciones del Plan DN-III, destacó la publicación.
