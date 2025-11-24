Rusia libera un asentamiento y derriba casi 350 drones ucranianos en la última jornada
13:12 GMT 24.11.2025 (actualizado: 13:19 GMT 24.11.2025)
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
© Sputnik / Sergey Bobylev/
Síguenos en
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Zatishie, en la región de Zaporozhie, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, en el último día de combates, la defensa antiaérea rusa derribó 345 drones ucranianos, agregan desde el ente castrense.
"Unidades del grupo de tropas Este han liberado, como resultado de una ofensiva enérgica, la localidad de Zatishie en la región de Zaporozhie", señala el comunicado.
El asentamiento de Zatishie se encuentra a unos cinco kilómetros al noreste de Guliái Pole, ciudad de importancia estratégica que sigue bajo control de Ucrania.
En cuanto a las bajas ucranianas diarias, Kiev perdió unos 1.340 militares, de acuerdo con el organismo. El grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 425 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 235 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 245 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 135 militares.
Además, las FFAA rusas alcanzaron un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple APR-40 rumano, una estación de radar RADA RPS-42 israelí, al igual que dos vehículos blindados de transporte de tropas M113, cuatro Humvee, un obús Paladin y un M777, todos fabricados en EEUU.
Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de la infraestructura energética, de transporte y portuaria utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones y los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 151 zonas.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 98.278 drones, 638 sistemas de misiles antiaéreos, 26.216 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.619 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.510 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 47.531 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.