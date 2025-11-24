https://noticiaslatam.lat/20251124/rusia-libera-un-asentamiento-y-derriba-casi-350-drones-ucranianos-en-la-ultima-jornada--1168772112.html

Rusia libera un asentamiento y derriba casi 350 drones ucranianos en la última jornada

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Zatishie, en la región de Zaporozhie, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, en el... 24.11.2025, Sputnik Mundo

El asentamiento de Zatishie se encuentra a unos cinco kilómetros al noreste de Guliái Pole, ciudad de importancia estratégica que sigue bajo control de Ucrania.En cuanto a las bajas ucranianas diarias, Kiev perdió unos 1.340 militares, de acuerdo con el organismo. El grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 425 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 235 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 245 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 135 militares.Además, las FFAA rusas alcanzaron un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple APR-40 rumano, una estación de radar RADA RPS-42 israelí, al igual que dos vehículos blindados de transporte de tropas M113, cuatro Humvee, un obús Paladin y un M777, todos fabricados en EEUU.Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de la infraestructura energética, de transporte y portuaria utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones y los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 151 zonas.

