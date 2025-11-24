Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20251124/rusia-libera-un-asentamiento-y-derriba-casi-350-drones-ucranianos-en-la-ultima-jornada--1168772112.html
Rusia libera un asentamiento y derriba casi 350 drones ucranianos en la última jornada
Rusia libera un asentamiento y derriba casi 350 drones ucranianos en la última jornada
Sputnik Mundo
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Zatishie, en la región de Zaporozhie, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, en el... 24.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-24T13:12+0000
2025-11-24T13:19+0000
defensa
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/18/1168771952_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_c52c81c4b66d2a830789333849bd057b.jpg
El asentamiento de Zatishie se encuentra a unos cinco kilómetros al noreste de Guliái Pole, ciudad de importancia estratégica que sigue bajo control de Ucrania.En cuanto a las bajas ucranianas diarias, Kiev perdió unos 1.340 militares, de acuerdo con el organismo. El grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 425 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 235 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 245 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 135 militares.Además, las FFAA rusas alcanzaron un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple APR-40 rumano, una estación de radar RADA RPS-42 israelí, al igual que dos vehículos blindados de transporte de tropas M113, cuatro Humvee, un obús Paladin y un M777, todos fabricados en EEUU.Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de la infraestructura energética, de transporte y portuaria utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones y los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 151 zonas.
https://noticiaslatam.lat/20251124/1168773104.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/18/1168771952_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_874e14d1cae64646958ec383b89c128c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa

Rusia libera un asentamiento y derriba casi 350 drones ucranianos en la última jornada

13:12 GMT 24.11.2025 (actualizado: 13:19 GMT 24.11.2025)
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
Soldado ruso en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 24.11.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Zatishie, en la región de Zaporozhie, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, en el último día de combates, la defensa antiaérea rusa derribó 345 drones ucranianos, agregan desde el ente castrense.
"Unidades del grupo de tropas Este han liberado, como resultado de una ofensiva enérgica, la localidad de Zatishie en la región de Zaporozhie", señala el comunicado.
El asentamiento de Zatishie se encuentra a unos cinco kilómetros al noreste de Guliái Pole, ciudad de importancia estratégica que sigue bajo control de Ucrania.
En cuanto a las bajas ucranianas diarias, Kiev perdió unos 1.340 militares, de acuerdo con el organismo. El grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 425 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 235 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 245 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 135 militares.
Las torres del Kremlin de Moscú, Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 24.11.2025
Internacional
Moscú no recibió información sobre las negociaciones entre EEUU, Ucrania y Europa en Ginebra, señalan desde el Kremlin
09:41 GMT
Además, las FFAA rusas alcanzaron un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple APR-40 rumano, una estación de radar RADA RPS-42 israelí, al igual que dos vehículos blindados de transporte de tropas M113, cuatro Humvee, un obús Paladin y un M777, todos fabricados en EEUU.
Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de la infraestructura energética, de transporte y portuaria utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones y los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 151 zonas.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 98.278 drones, 638 sistemas de misiles antiaéreos, 26.216 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.619 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.510 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 47.531 vehículos militares especiales.

El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала