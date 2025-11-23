Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251123/cuanto-le-ha-costado-a-la-capital-de-mexico-los-danos-a-vehiculos-ocasionados-por-las-lluvias-1168747959.html
¿Cuánto le ha costado a la capital de México los daños a vehículos ocasionados por las lluvias?
¿Cuánto le ha costado a la capital de México los daños a vehículos ocasionados por las lluvias?
Sputnik Mundo
Un total de 74 propietarios recibieron 23 millones 600.846 pesos (alrededor de un millón 277.000 dólares) en calidad de indemnización por los perjuicios... 23.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-23T10:31+0000
2025-11-23T10:31+0000
américa latina
méxico
sociedad
ciudad de méxico (cdmx)
lluvias
automóviles
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/17/1168747802_0:48:1024:624_1920x0_80_0_0_dcb917296973598fb15cdd45fc720b67.jpg
Además, la Secretaría de Administración y Finanzas de la ciudad reveló que, en un periodo de cuatro años (de 2022 a octubre de 2025), el Gobierno capitalino ha indemnizado a un total de 369 automovilistas por más de 60 millones de pesos a causa de inundaciones y caída de árboles.El mayor impacto monetario corresponde a las inundaciones, que afectaron 210 vehículos y que requirieron un pago de 60 millones 337.059 pesos. Por otro lado, la caída de árboles dañó 159 unidades, con un costo total en indemnizaciones de tres millones 933.931 pesos.Todos estos pagos se realizan a través del seguro contratado por la Administración capitalina, que este año asciende a 380 millones 960.301 pesos, según consigna el medio.Este año, la capital de México registró fuertes lluvias que ocasionaron daños en viviendas, vehículos, así como afectaciones en servicios públicos. Videos difundidos en redes sociales dieron cuenta de la cantidad de automóviles que quedaron atrapados bajo el agua.
https://noticiaslatam.lat/20251028/1167966033.html
méxico
ciudad de méxico (cdmx)
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/17/1168747802_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_45bd74a0c6f37eb64969a09943c13859.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, sociedad, ciudad de méxico (cdmx), lluvias, automóviles
méxico, sociedad, ciudad de méxico (cdmx), lluvias, automóviles

¿Cuánto le ha costado a la capital de México los daños a vehículos ocasionados por las lluvias?

10:31 GMT 23.11.2025
© AP Photo / Marco UgarteDaños ocasionados por las lluvias en la Ciudad de México
Daños ocasionados por las lluvias en la Ciudad de México - Sputnik Mundo, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Marco Ugarte
Síguenos en
Un total de 74 propietarios recibieron 23 millones 600.846 pesos (alrededor de un millón 277.000 dólares) en calidad de indemnización por los perjuicios derivados de las fuertes lluvias registradas este 2025 en la Ciudad de México, según datos oficiales reportados por el diario 'El Universal'.
Además, la Secretaría de Administración y Finanzas de la ciudad reveló que, en un periodo de cuatro años (de 2022 a octubre de 2025), el Gobierno capitalino ha indemnizado a un total de 369 automovilistas por más de 60 millones de pesos a causa de inundaciones y caída de árboles.
El mayor impacto monetario corresponde a las inundaciones, que afectaron 210 vehículos y que requirieron un pago de 60 millones 337.059 pesos. Por otro lado, la caída de árboles dañó 159 unidades, con un costo total en indemnizaciones de tres millones 933.931 pesos.
Más de 70 - Sputnik Mundo, 1920, 28.10.2025
Más de 70.000 afectados por las lluvias en México han recibido su primer apoyo económico
28 de octubre, 07:37 GMT
Todos estos pagos se realizan a través del seguro contratado por la Administración capitalina, que este año asciende a 380 millones 960.301 pesos, según consigna el medio.
Este año, la capital de México registró fuertes lluvias que ocasionaron daños en viviendas, vehículos, así como afectaciones en servicios públicos. Videos difundidos en redes sociales dieron cuenta de la cantidad de automóviles que quedaron atrapados bajo el agua.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала