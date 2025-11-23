https://noticiaslatam.lat/20251123/cuanto-le-ha-costado-a-la-capital-de-mexico-los-danos-a-vehiculos-ocasionados-por-las-lluvias-1168747959.html

¿Cuánto le ha costado a la capital de México los daños a vehículos ocasionados por las lluvias?

Un total de 74 propietarios recibieron 23 millones 600.846 pesos (alrededor de un millón 277.000 dólares) en calidad de indemnización por los perjuicios... 23.11.2025, Sputnik Mundo

Además, la Secretaría de Administración y Finanzas de la ciudad reveló que, en un periodo de cuatro años (de 2022 a octubre de 2025), el Gobierno capitalino ha indemnizado a un total de 369 automovilistas por más de 60 millones de pesos a causa de inundaciones y caída de árboles.El mayor impacto monetario corresponde a las inundaciones, que afectaron 210 vehículos y que requirieron un pago de 60 millones 337.059 pesos. Por otro lado, la caída de árboles dañó 159 unidades, con un costo total en indemnizaciones de tres millones 933.931 pesos.Todos estos pagos se realizan a través del seguro contratado por la Administración capitalina, que este año asciende a 380 millones 960.301 pesos, según consigna el medio.Este año, la capital de México registró fuertes lluvias que ocasionaron daños en viviendas, vehículos, así como afectaciones en servicios públicos. Videos difundidos en redes sociales dieron cuenta de la cantidad de automóviles que quedaron atrapados bajo el agua.

