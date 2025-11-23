Mundo
Triunfo de Fátima Bosch, príncipe en la Casa Blanca y protestas en México, entre las fotos de la semana
Triunfo de Fátima Bosch, príncipe en la Casa Blanca y protestas en México, entre las fotos de la semana
Una semana más termina y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La proclamación de la mexicana... 23.11.2025, Sputnik Mundo
📷 fotos
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
Triunfo de Fátima Bosch, príncipe en la Casa Blanca y protestas en México, entre las fotos de la semana

09:00 GMT 23.11.2025
Una semana más termina y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La proclamación de la mexicana Fátima Bosch como la Miss Universo 2025, la cena con el príncipe heredero saudita en la Casa Blanca y la marcha de la generación Z en la Ciudad de México, en las fotos de la semana.
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
Azafatas rusas junto al helicóptero de ataque ruso Ka-52 en el salón aeronáutico de Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

1/16
El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman, el presidente de EEUU, Donald Trump, y la primera dama estadounidense, Melania Trump, antes de la cena en la Casa Blanca.

2/16
Participantes de la marcha de la generación Z tumban las vallas metálicas del Palacio Nacional durante una protesta contra el Gobierno en la Ciudad de México.

3/16
Una mujer consulta su celular frente a una figura de cartón de Buda con la luna de fondo, Pekín.

4/16
Cabras y ovejas comen las plantas que crecen junto a las casas, la ciudad alemana de Núremberg.

5/16
Participantes de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas sobre Educación que se celebra en Nueva Zelanda.

6/16
Perros posan junto a una boya en la orilla del Río de la Plata, en Argentina.

7/16
Agentes de la Policía alemana supervisan la seguridad frente a un bar, en la ciudad de Hannover.

8/16
Modelos lucen las colecciones de Ri x Albenayubandal en una pasarela de moda en Indonesia.

9/16
Devotos rezan durante el ritual hindú Rakher Upobash (festival de ayuno y oración) en un templo de Chakla, la India.

10/16
Fuegos artificiales lanzados en honor a la próxima temporada navideña en la capital surcoreana, Seúl.

11/16
Un soldado ruso mantiene guardia en la zona de la operación militar especial en Ucrania.

12/16
Palestinos llevan mantas y ropa recogidas en las ruinas de sus hogares, destruidos por los ataques israelíes en la Franja de Gaza.

13/16
Alpinistas toman fotos de árboles cubiertos de hielo en las montañas de China.

14/16
Activistas se manifiestan durante la cumbre climática COP30 de la ONU en Brasil.

15/16
Miss México, Fátima Bosch (a la derecha), y Miss Tailandia, Praveenar Singh (a la izquierda), a la espera del anuncio de la ganadora del certamen Miss Universo 2025.

16/16
