Violencia doméstica en Alemania crece en casi 18% en los últimos 5 años, alerta informe policial

22.11.2025

La violencia doméstica en Alemania alcanzó un nivel récord durante 2024, con 266.000 víctimas registradas, un incremento del 3,8% respecto al año anterior y casi 18% más que hace cinco años, según cifras de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA).De acuerdo con el reporte retomado por medios, 286 personas murieron como resultado de esta violencia, entre ellas 191 mujeres y 95 hombres. Aunque el fenómeno afecta a distintos grupos, las mujeres continúan siendo las principales víctimas: alrededor del 70% de los casos corresponde a violencia contra ellas.Las cifras también muestran un fuerte aumento de la violencia intrafamiliar, que incluye agresiones entre padres, hijos y otros miembros del hogar. Este tipo de violencia creció 7,3% en 2024 y afecta especialmente a niños de entre 6 y 14 años, según el BKA.La BKA atribuye el incremento tanto a factores sociales —como el desempleo o la escasez de vivienda— como a una mayor disposición de las víctimas a denunciar. Sin embargo, la institución estima que solo el 5% de los casos de violencia conyugal llega realmente a conocimiento de la policía. El miedo, la dependencia económica o la vergüenza continúan siendo barreras severas para reportar las agresiones.Ante este panorama, el Gobierno alemán aprobó un proyecto de ley para ampliar el uso de la pulsera electrónica entre agresores, una medida inspirada en el modelo aplicado en España para reforzar la protección de víctimas en riesgo.

