El primer ministro húngaro, Viktor Orban, advierte que la UE está delineando, sin disimulo, planes que apuntan a una confrontación con Rusia para 2030. La... 22.11.2025, Sputnik Mundo
nicaragua-rusia: línea directa
Y es que ese foco de tensión que alimenta el riesgo de un choque mayor ha sido generado por el Occidente colectivo, especialmente a raíz de la adhesión de nuevos miembros a la OTAN, señalan Juan Cortez y Veróniсa Lygina, presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.Otros temas abordados en el pódcast son la visita de la Comisión de Reparaciones de CARICOM al Reino Unido, la exhibición de equipamiento militar y armamento ruso en el Dubai Airshow 2025, así como la llegada de altos directivos rusos y chinos a Nicaragua con el objetivo de fortalecer el sistema de salud nicaragüense.
Noticias
El primer ministro húngaro, Viktor Orban, advierte que la UE está delineando, sin disimulo, planes que apuntan a una confrontación con Rusia para 2030. La reconfiguración de la industria militar, la coordinación de doctrinas comunes y la expansión de la OTAN evidencian una preparación para un conflicto a gran escala.
Y es que ese foco de tensión que alimenta el riesgo de un choque mayor ha sido generado por el Occidente colectivo, especialmente a raíz de la adhesión de nuevos miembros a la OTAN, señalan Juan Cortez y Veróniсa Lygina, presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.
Otros temas abordados en el pódcast son la visita de la Comisión de Reparaciones de CARICOM al Reino Unido, la exhibición de equipamiento militar y armamento ruso en el Dubai Airshow 2025, así como la llegada de altos directivos rusos y chinos a Nicaragua con el objetivo de fortalecer el sistema de salud nicaragüense.