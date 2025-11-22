https://noticiaslatam.lat/20251122/una-guerra-a-las-puertas-orban-destapa-las-ambiciones-belicistas-de-la-ue-1168707504.html

¿Una guerra a las puertas? Orban destapa las ambiciones belicistas de la UE

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, advierte que la UE está delineando, sin disimulo, planes que apuntan a una confrontación con Rusia para 2030.

nicaragua-rusia: línea directa

Y es que ese foco de tensión que alimenta el riesgo de un choque mayor ha sido generado por el Occidente colectivo, especialmente a raíz de la adhesión de nuevos miembros a la OTAN, señalan Juan Cortez y Veróniсa Lygina, presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.Otros temas abordados en el pódcast son la visita de la Comisión de Reparaciones de CARICOM al Reino Unido, la exhibición de equipamiento militar y armamento ruso en el Dubai Airshow 2025, así como la llegada de altos directivos rusos y chinos a Nicaragua con el objetivo de fortalecer el sistema de salud nicaragüense.

