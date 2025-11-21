https://noticiaslatam.lat/20251121/reino-unido-endurecera-las-condiciones-para-que-los-inmigrantes-obtengan-la-residencia-permanente-1168689276.html

Reino Unido endurecerá las condiciones para que los inmigrantes obtengan la residencia permanente

21.11.2025

Las nuevas normas establecerán ciertas condiciones para obtener la residencia permanente: los solicitantes no deben tener antecedentes penales, tienen que hablar inglés, no tener deudas y pagar regularmente las cotizaciones a la Seguridad Social.El periodo para obtener la residencia permanente para los dependientes se extenderá a un mínimo de 15 años, mientras que "para quienes hayan recibido prestaciones durante más de 12 meses, la duración aumentará a 20 años", según declaró Mahmood. También se propone retirar a los residentes permanentes su derecho a prestaciones y vivienda social, limitando su acceso únicamente a los ciudadanos.La ministra hizo hincapié en que estas medidas son necesarias debido al nivel sin precedentes de migración registrado en los últimos años. Según ella, debido a su afluencia, 1,6 millones de personas obtendrán la residencia permanente en el país entre 2026 y 2030.

reino unido

