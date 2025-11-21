Mundo
https://noticiaslatam.lat/20251121/reino-unido-endurecera-las-condiciones-para-que-los-inmigrantes-obtengan-la-residencia-permanente-1168689276.html
Reino Unido endurecerá las condiciones para que los inmigrantes obtengan la residencia permanente
Reino Unido endurecerá las condiciones para que los inmigrantes obtengan la residencia permanente
21.11.2025
2025-11-21T08:41+0000
2025-11-21T08:41+0000
Las nuevas normas establecerán ciertas condiciones para obtener la residencia permanente: los solicitantes no deben tener antecedentes penales, tienen que hablar inglés, no tener deudas y pagar regularmente las cotizaciones a la Seguridad Social.El periodo para obtener la residencia permanente para los dependientes se extenderá a un mínimo de 15 años, mientras que "para quienes hayan recibido prestaciones durante más de 12 meses, la duración aumentará a 20 años", según declaró Mahmood. También se propone retirar a los residentes permanentes su derecho a prestaciones y vivienda social, limitando su acceso únicamente a los ciudadanos.La ministra hizo hincapié en que estas medidas son necesarias debido al nivel sin precedentes de migración registrado en los últimos años. Según ella, debido a su afluencia, 1,6 millones de personas obtendrán la residencia permanente en el país entre 2026 y 2030.
Reino Unido endurecerá las condiciones para que los inmigrantes obtengan la residencia permanente

08:41 GMT 21.11.2025
La secretaria del Interior británica, Shabana Mahmood, anunció un nuevo endurecimiento de la política de inmigración, duplicando a diez años el periodo necesario para que los inmigrantes legales obtengan la residencia permanente.

"Actualmente, no es así; la residencia permanente, o permiso de permanencia indefinida, se concede casi automáticamente tras cinco años de residencia en este país. En ese momento, el inmigrante adquiere acceso a muchos de los derechos de un ciudadano británico, incluyendo prestaciones sociales… Esto cambiará; como parte de la política de inmigración del Gobierno, el periodo para obtener la residencia permanente se incrementará de cinco a diez años. También se introducirán nuevos criterios que impedirán la obtención de la residencia a quienes no los cumplan", declaró Mahmood ante el Parlamento.

Las nuevas normas establecerán ciertas condiciones para obtener la residencia permanente: los solicitantes no deben tener antecedentes penales, tienen que hablar inglés, no tener deudas y pagar regularmente las cotizaciones a la Seguridad Social.
El periodo para obtener la residencia permanente para los dependientes se extenderá a un mínimo de 15 años, mientras que "para quienes hayan recibido prestaciones durante más de 12 meses, la duración aumentará a 20 años", según declaró Mahmood.
También se propone retirar a los residentes permanentes su derecho a prestaciones y vivienda social, limitando su acceso únicamente a los ciudadanos.
La ministra hizo hincapié en que estas medidas son necesarias debido al nivel sin precedentes de migración registrado en los últimos años. Según ella, debido a su afluencia, 1,6 millones de personas obtendrán la residencia permanente en el país entre 2026 y 2030.
