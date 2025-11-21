Juntos contra los 'fakes': arranca en Caracas un debate ruso-venezolano por la verdad en la era digital

Mundo
América Latina
La plataforma cobra especial relevancia en una era en la que el avance digital va de la mano con el desarrollo soberano de los Estados, y se hace necesario un esfuerzo conjunto para determinar el alcance de las tecnologías de inteligencia artificial.
21.11.2025
El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información de Venezuela y la Agencia de Noticias y Radio Sputnik reunieron en la capital venezolana a destacados analistas en el evento bautizado como "Nueva era digital, 'fake news' y guerra cognitiva” y dedicado a debatir sobre la desinformación y la difamación digital.
La plataforma cobra especial relevancia en una era en la que el avance digital va de la mano con el desarrollo soberano de los Estados, y se hace necesario un esfuerzo conjunto para determinar el alcance de las tecnologías de inteligencia artificial.
Sputnik te presenta la transmisión en vivo del evento emblemático.
