https://noticiaslatam.lat/20251121/juntos-contra-los-fakes-arranca-en-caracas-un-debate-ruso-venezolano-por-la-verdad-en-la-era-1168695048.html
Juntos contra los 'fakes': arranca en Caracas un debate ruso-venezolano por la verdad en la era digital
Juntos contra los 'fakes': arranca en Caracas un debate ruso-venezolano por la verdad en la era digital
Sputnik Mundo
El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información de Venezuela y la Agencia de Noticias y Radio Sputnik reunieron en la capital venezolana a... 21.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-21T13:44+0000
2025-11-21T13:44+0000
2025-11-21T13:46+0000
américa latina
venezuela
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/15/1168706208_0:231:1280:951_1920x0_80_0_0_729c4fb7153bf1ab508d88ee78ec4709.jpg
La plataforma cobra especial relevancia en una era en la que el avance digital va de la mano con el desarrollo soberano de los Estados, y se hace necesario un esfuerzo conjunto para determinar el alcance de las tecnologías de inteligencia artificial.Sputnik te presenta la transmisión en vivo del evento emblemático.
venezuela
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/15/1168706208_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4346062078e9461445f2b00ab8eca6e4.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
venezuela
Juntos contra los 'fakes': arranca en Caracas un debate ruso-venezolano por la verdad en la era digital
13:44 GMT 21.11.2025 (actualizado: 13:46 GMT 21.11.2025)
El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información de Venezuela y la Agencia de Noticias y Radio Sputnik reunieron en la capital venezolana a destacados analistas en el evento bautizado como "Nueva era digital, 'fake news' y guerra cognitiva” y dedicado a debatir sobre la desinformación y la difamación digital.
La plataforma cobra especial relevancia en una era en la que el avance digital va de la mano con el desarrollo soberano de los Estados, y se hace necesario un esfuerzo conjunto para determinar el alcance de las tecnologías de inteligencia artificial.
Sputnik te presenta la transmisión en vivo del evento emblemático.