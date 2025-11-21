https://noticiaslatam.lat/20251121/juntos-contra-los-fakes-arranca-en-caracas-un-debate-ruso-venezolano-por-la-verdad-en-la-era-1168695048.html

Juntos contra los 'fakes': arranca en Caracas un debate ruso-venezolano por la verdad en la era digital

Juntos contra los 'fakes': arranca en Caracas un debate ruso-venezolano por la verdad en la era digital

Sputnik Mundo

El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información de Venezuela y la Agencia de Noticias y Radio Sputnik reunieron en la capital venezolana a... 21.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-21T13:44+0000

2025-11-21T13:44+0000

2025-11-21T13:46+0000

américa latina

venezuela

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/15/1168706208_0:231:1280:951_1920x0_80_0_0_729c4fb7153bf1ab508d88ee78ec4709.jpg

La plataforma cobra especial relevancia en una era en la que el avance digital va de la mano con el desarrollo soberano de los Estados, y se hace necesario un esfuerzo conjunto para determinar el alcance de las tecnologías de inteligencia artificial.Sputnik te presenta la transmisión en vivo del evento emblemático.

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

venezuela