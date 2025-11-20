https://noticiaslatam.lat/20251120/rusia-y-ucrania-realizan-un-nuevo-canje-de-militares-fallecidos-segun-fuentes-1168665493.html

Rusia y Ucrania realizan un nuevo canje de soldados fallecidos, según fuentes

Rusia y Ucrania realizan un nuevo canje de soldados fallecidos, según fuentes

Moscú recibió los cuerpos de sus 30 soldados fallecidos y, a cambio, entregó a Kiev los cuerpos de 1.000 militares ucranianos, informó a Sputnik una fuente...

A lo largo del año, representantes de Kiev y Moscú mantuvieron varias rondas de negociaciones en la ciudad turca en Estambul que culminaron, entre otras cosas, con un acuerdo para el intercambio de prisioneros de guerra y los cuerpos de los soldados fallecidos. Desde entonces, las partes han llevado a cabo repetidamente intercambios de este tipo, a pesar de que Kiev intentó sabotear el proceso, negándose a aceptar los cuerpos de sus propios militares. Rusia, por su parte, declaró su disposición a transferir los cuerpos de los militares ucranianos caídos a Kiev, incluso sin intercambio, y afirmó que había un gran número de cadáveres de soldados de las FFAA de Ucrania en las morgues rusas.

