https://noticiaslatam.lat/20251120/rusia-y-ucrania-realizan-un-nuevo-canje-de-militares-fallecidos-segun-fuentes-1168665493.html
Rusia y Ucrania realizan un nuevo canje de soldados fallecidos, según fuentes
Rusia y Ucrania realizan un nuevo canje de soldados fallecidos, según fuentes
Sputnik Mundo
Moscú recibió los cuerpos de sus 30 soldados fallecidos y, a cambio, entregó a Kiev los cuerpos de 1.000 militares ucranianos, informó a Sputnik una fuente... 20.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-20T11:28+0000
2025-11-20T11:28+0000
2025-11-20T12:55+0000
defensa
ucrania
rusia
🛡️ zonas de conflicto
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
canje
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/10/1163448442_157:0:1122:543_1920x0_80_0_0_a39e7540a085844f35d53588750cd84a.jpg
A lo largo del año, representantes de Kiev y Moscú mantuvieron varias rondas de negociaciones en la ciudad turca en Estambul que culminaron, entre otras cosas, con un acuerdo para el intercambio de prisioneros de guerra y los cuerpos de los soldados fallecidos. Desde entonces, las partes han llevado a cabo repetidamente intercambios de este tipo, a pesar de que Kiev intentó sabotear el proceso, negándose a aceptar los cuerpos de sus propios militares. Rusia, por su parte, declaró su disposición a transferir los cuerpos de los militares ucranianos caídos a Kiev, incluso sin intercambio, y afirmó que había un gran número de cadáveres de soldados de las FFAA de Ucrania en las morgues rusas.
https://noticiaslatam.lat/20250608/no-tienen-dinero-por-que-kiev-sigue-sin-recuperar-los-cuerpos-de-sus-soldados-1163148021.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/10/1163448442_278:0:1002:543_1920x0_80_0_0_9a8f2234fc91cc5a5a695e38eeb70177.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ucrania, rusia, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, canje
ucrania, rusia, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, canje
Rusia y Ucrania realizan un nuevo canje de soldados fallecidos, según fuentes
11:28 GMT 20.11.2025 (actualizado: 12:55 GMT 20.11.2025)
Moscú recibió los cuerpos de sus 30 soldados fallecidos y, a cambio, entregó a Kiev los cuerpos de 1.000 militares ucranianos, informó a Sputnik una fuente familiarizada con el asunto.
"Hoy, en el marco de los acuerdos de Estambul, Rusia entregó a Ucrania los cuerpos de 1.000 soldados fallecidos de las FFAA de Ucrania", precisa.
A lo largo del año, representantes de Kiev y Moscú mantuvieron varias rondas de negociaciones
en la ciudad turca en Estambul que culminaron, entre otras cosas, con un acuerdo para el intercambio de prisioneros de guerra y los cuerpos de los soldados fallecidos.
Desde entonces, las partes han llevado a cabo repetidamente intercambios de este tipo, a pesar de que Kiev intentó sabotear el proceso, negándose a aceptar los cuerpos de sus propios militares.
Rusia, por su parte, declaró su disposición a transferir los cuerpos de los militares ucranianos caídos a Kiev, incluso sin intercambio, y afirmó que había un gran número de cadáveres
de soldados de las FFAA de Ucrania en las morgues rusas.