Rusia y Ucrania realizan un nuevo canje de soldados fallecidos, según fuentes
Rusia y Ucrania realizan un nuevo canje de soldados fallecidos, según fuentes
Moscú recibió los cuerpos de sus 30 soldados fallecidos y, a cambio, entregó a Kiev los cuerpos de 1.000 militares ucranianos, informó a Sputnik una fuente... 20.11.2025, Sputnik Mundo
A lo largo del año, representantes de Kiev y Moscú mantuvieron varias rondas de negociaciones en la ciudad turca en Estambul que culminaron, entre otras cosas, con un acuerdo para el intercambio de prisioneros de guerra y los cuerpos de los soldados fallecidos.
ucrania
ucrania, rusia, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, canje
11:28 GMT 20.11.2025 (actualizado: 12:55 GMT 20.11.2025)
© SputnikLa parte rusa entrega a la parte ucraniana los cuerpos de los militares fallecidos de las FFAA ucranianas
Moscú recibió los cuerpos de sus 30 soldados fallecidos y, a cambio, entregó a Kiev los cuerpos de 1.000 militares ucranianos, informó a Sputnik una fuente familiarizada con el asunto.

"Hoy, en el marco de los acuerdos de Estambul, Rusia entregó a Ucrania los cuerpos de 1.000 soldados fallecidos de las FFAA de Ucrania", precisa.

A lo largo del año, representantes de Kiev y Moscú mantuvieron varias rondas de negociaciones en la ciudad turca en Estambul que culminaron, entre otras cosas, con un acuerdo para el intercambio de prisioneros de guerra y los cuerpos de los soldados fallecidos.
Desde entonces, las partes han llevado a cabo repetidamente intercambios de este tipo, a pesar de que Kiev intentó sabotear el proceso, negándose a aceptar los cuerpos de sus propios militares.
Rusia, por su parte, declaró su disposición a transferir los cuerpos de los militares ucranianos caídos a Kiev, incluso sin intercambio, y afirmó que había un gran número de cadáveres de soldados de las FFAA de Ucrania en las morgues rusas.
